جامعة الملك فهد الأفضل في ريادة الأعمال

منحت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن جائزة أفضل جامعة داعمة لرواد الاعمال و للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وذلك في ملتقى “بيبان” الذي تنظمه الهيئة في مدينة الرياض من 26 الى 29 ذي الحجة 1438، ويهدف الى تقديم المعرفة و الدعم لقطاع ريادة الأعمال.

وذكر معالي مدير الجامعة د. خالد السلطان أن الجامعة تمتلك تجربة رائدة في ريادة الأعمال، وتشارك بفعالية في تأسيس مجتمع صانع لفرص العمل، وتضم بين طلابها عدداً كبيراً من المبادرين، الذين تجاوزوا تجربة البحث عن وظيفة إلى تجربة توفيرها للآخرين.

وأضاف د. السلطان أن الجامعة تواكب الجامعات العالمية التي لم يعد دورها يقتصر على التعليم بل تلعب دوراً في بناء الناتج المحلي الوطني وتضع الخطط المستدامة لبناء مجتمع معرفي.

وأكد أن ريادة الأعمال أحد محاور التعليم العالي المبنية على نقل التقنيـــــة والمعرفة من الجامعة إلى المجتمع والقطاع الصناعي لتوفير فرص وظيفية عند تأسيس الطلاب شركاتهم الخاصة وإيجاد وظائف بدلاً من البحث عنها.

من جهته، عبر عميد معهد الريادة في الأعمال بالجامعة د. وائل موسى عن سعادته بالجائزة التي تعد تقديراً لدور الجامعة في ريادة الأعمال وشكر معالي مدير الجامعة على الدعم المتواصل للمعهد.

وأكد د. موسى أن الجامعة أنشأت معهد الريادة في الأعمال، ليستهدف جميع طلاب الجامعة وكذلك خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث والجامعات السعودية الأخرى من خلال برنامج يسمى رواد 2030. ويساعد المعهد الطلاب والملتحقين بهذا البرنامج على تبني التفكير الريادي في حل المشكلات، وكذلك تأسيس شركات تقنية ناشئة.

وأضاف أن المعهد يركز على مجالات رئيسية مهمة في المملكة تشمل الطاقة والبتروكيماويات والمياه، و تقنية النانو، و تقنيات البناء والتقنيات الاستهلاكية وكذلك الخدمات المعتمدة على التقنية مثل تقنية المعلومات والخدمة المجتمعية.

وأكد على أن المعهد حقق، منذ إنشائه قبل خمس سنوات، إنجازاتٍ عديدة. فقد أسس المعهد مجلساً استشارياً عالمياً لإضافة منظور عالمي إلى أداء المعهد واستراتيجياته. وحصلت عدة فرق ريادية من المعهد على جوائز محلية وإقليمية في ريادة الأعمال، وتم احتضان 35 شركة وليدة منها 6 شركات تقنية و 29 شركة خدمية وخدمية تقنية. وشارك حوالي 700 طالب وأكثر من 200 من أعضاء هيئة التدريس في أنشطة المعهد، وتم فحص أكثر من 550 فكرة ريادية منذ تأسيس المعهد.