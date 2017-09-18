العثور على جثة “أمير” تنظيم القاعدة في أبين اليمنية

أعلنت مصادر أمنية يمنية أن قوات الحزام الأمني عثرت على جثة “أمير” تنظيم القاعدة في مديرية الوضيع، “الخضر علي باصريع”، المكنى بأبي العباس، داخل أحد البيوت المهجورة في المديرية الواقعة بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

ووفقاً لما أوردته صحيفة المصدر أونلاين اليمنية، اليوم الاثنين، قالت مصادر أمنية إن “عناصر من الحزام الأمني وحدات خاصة عثرت اليوم، على جثة أمير تنظيم القاعدة في منطقة الوضيع، (الخضر علي باصريع)، داخل أحد البيوت المهجورة المصنوعة من الطين”.

وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه “تم استدعاء أهل القتيل فور العثور على جثته، للقيام بمراسم دفنه”، دون تفاصيل إضافية.

وفي غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن القوات الأمنية في محافظة أبين عثرت على جثة “باصريع” بعد يومين من العمليات العسكرية التي شنتها قوات حكومية، بدعم من التحالف العربي، على مواقع تنظيم القاعدة في مديريتي لودر ومودية.