الأمير سعود بن نايف يرأس اجتماع الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية ويثمن ما تحظى به الهيئة من دعمٍ من خادم الحرمين الشريفين

عقدت الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية اجتماعها صباح اليوم (الاثنين)، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الهيئة.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء مجلس الهيئة، مثمناً ما تحظى به الهيئة منذ نشأتها من دعمٍ واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده –يحفظه الله-، مؤكداً أن الهيئة ورغم عمرها القصير، إلا أن لديها طموحات كبيرة لتطوير المنطقة الشرقية في كافة النواحي، مؤكداً سموه على أن تطوير المنطقة الشرقية وتنميتها يتطلب عملاً تكاملياً والعمل بروح الفريق الواحد، وهو ما يُلمس من كل الجهات المشاركة في مجلس الهيئة، وغيرها من الجهات.

ثم اطلع أعضاء الهيئة على إنجازات الهيئة للعام المالي السابق، والمشروعات التي تعمل الهيئة على تنفيذها خلال هذا العام، والموازنة المعتمدة لها، وناقش الاجتماع الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

من جهته أعرب معالي أمين المنطقة الشرقية أمين الهيئة المهندس فهد بن محمد الجبير، عن شكره باسمه وباسم أعضاء مجلس الهيئة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على حرصهم واهتمامهم بأن تنطلق الهيئة وتباشر أعمالها بكل اقتدار، وأن تتجاوز الهيئة العقبات التي قد تعترض طريقها.

وأوضح معالي أمين الهيئة أن الهيئة أطلقت بوابتها الإلكترونية بنسختها التجريبية على العنوان التالي: hcd-east.sa ، ويمكن من خلال البوابة الاطلاع على معلومات أوسع عن عمل الهيئة.