الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالباحة تستعد للمشاركة في اليوم الوطني السابع والثمانين

اكد عميد الكلية التقنية بالباحة والمشرف على المعهد الصناعي الثانوي مرعي بن سعد القرني على مشاركة الكلية والمعهد ومنسوبيها في الاحتفال باليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية وقد عقد القرني اجتماعًا موسعا مع وكلاء الكلية ووكلاء المعهد والعلاقات العامة والاعلام ، ومركز تقنية المعلومات ، بمقر قاعة الاجتماعات بالكلية ، ويهدف الاجتماع إلى التخطيط المبكر وتوزيع الأدوار والمهام لفريق العمل لإظهار هذا الحدث الوطني المهم بالصورة اللائقة، بناء على التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالاستعداد المبكر للاحتفاء بهذه الذكرى الغالية وتوجيهات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني معالي الدكتور /احمد الفهيد ، ونائبة للتدريب الدكتور/ راشد الزهراني .وفي بداية الاجتماع نوه القرني في كلمه بين فيها أهمية الذكرى الخالدة للمملكة وقال يجب علينا بأن نتذكر ما كان عليه الحال قبل توحيد هذه البلاد من خوف وقلة وما نحن عليه الآن بفضل الله اولاً ثم بفضل ما أنعم الله به على هذه البلاد من قيادة حكيمة هيئت الأمن والأمان والإستقرار ، . وبين أن اليوم الوطني لبلادنا بما يحمله من مضامين متعددة تكرّس الحب والانتماء والمحافظة على مقدرات ومكتسبات الوطن وفي مقدمه ذلك الأمن والاستقرار لتستمر مسيره البناء والتنمية والوحدة الوطنية ومحاربه الارهاب بكافة صورة وأسبابه . ووجه فريق العمل بالكلية والمعهد على بذل الجهود والاستعداد لهذه المناسبة الغالية علينا جميعاً .

الجدير بالذكر ان الكلية والمعهد ستشاركان بعدد من متدربي الكلية والمعهد في الصيانة التطوعية للأسر المحتاجة بمحافظة العقيق وبلجرشي وانارة الكلية والمشاركة باللوحات التي تعرف المتدربين وتعزز الإنتماء للوطن ، كما سيكون هناك رسائل يومية وطنية تبث من خلال مركز تقنية المعلومات لجميع منسوبي الكلية والمعهد من متدربين ومدربين وهيئة إدارية مصحوبة ببعض مقاطع الفيديو عن الإنجازات والمكتسبات الحضارية والتنموية لهذا البلد المعطاء

أفاد بذلك مدير العلاقات العامة والإعلام بالكية والمعهد عبدالله بن علي دخيخ