 الهيئة العامة للرياضة توجه بعقد جمعية عمومية إستثنائية لكل نادٍ ورفع التقارير المالية المعتمدة خلال مدة 30 يوماً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الهيئة العامة للرياضة توجه بعقد جمعية عمومية إستثنائية لكل نادٍ ورفع التقارير المالية المعتمدة خلال مدة 30 يوماً

الهيئة العامة للرياضة توجه بعقد جمعية عمومية إستثنائية لكل نادٍ ورفع التقارير المالية المعتمدة خلال مدة 30 يوماً
المناطق ـ الرياض

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، الأندية الممتارة بعقد جميعة عمومية استثنائية لكل ناد ورفع التقارير المالية المعتمدة من قبله خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخه، وفي حال عدم انعقادها خلال هذه المدة يتم الرفع بمسببات ذلك لإجراء الإجراءات المناسبة.
وأوضح بيان الهيئة أن توجيه رئيس مجلس الإدارة تضمن ضرورة اشتمال التقارير على الايرادات والمصروفات وديون النادي، وذلك للحفاظ على مكتسبات الأندية ومتابعة أعمالها ككيانات تتبع للهيئة العامة للرياضة وتقع تحت مسؤولياتها.

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