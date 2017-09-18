“الموظف الشامل” لتقليص مدة الخدمات المقدمة لمراجعي “الأحوال”

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الاثنين عن تقليصها متوسط الخدمات المقدمة للمراجعين التي تستغرق أكثر من ساعة إلى (5-7 دقائق) من خلال استحداثها لـ«الموظف الشامل».

وأشارت الأحوال إلى أن الموظف الشامل متعدد المهام ويقوم بإنهاء جميع إجراءات المواطن في وقت قياسي وبمكان واحد، ويقدم جميع خدمات السجل المدني ويساهم في تحسين الخدمة المقدمة.