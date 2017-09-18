 “الموظف الشامل” لتقليص مدة الخدمات المقدمة لمراجعي “الأحوال” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“الموظف الشامل” لتقليص مدة الخدمات المقدمة لمراجعي “الأحوال”

“الموظف الشامل” لتقليص مدة الخدمات المقدمة لمراجعي “الأحوال”
المناطق - متابعات

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الاثنين عن تقليصها متوسط الخدمات المقدمة للمراجعين التي تستغرق أكثر من ساعة إلى (5-7 دقائق) من خلال استحداثها لـ«الموظف الشامل».
وأشارت الأحوال إلى أن الموظف الشامل متعدد المهام ويقوم بإنهاء جميع إجراءات المواطن في وقت قياسي وبمكان واحد، ويقدم جميع خدمات السجل المدني ويساهم في تحسين الخدمة المقدمة.

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