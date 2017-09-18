70 كاميرا مراقبة لمهرجان صيف الشرقية…و لجنة أمن وسلامة لمعالجة الأخطاء

كشف مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان صيف الشرقية 38 محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن المهرجان تم تغطيته بأكثر من ٧٠ كاميرا مراقبة عالية الدقة يتم متابعتها على مدار الأربع وعشرين ساعه بهدف حفظ الامن داخل المهرجان ومتابعة المخالفات التي قد تحصل.

وقال أن غرفة المراقبة الرئيسية تتضمن أكثر من سبع شاشات مراقبة كبيرة يعمل عليها أكثر من ١٠ موظفين مدربين و مؤهلين على التعامل مع هذه الكاميرات، إضافة الى وجود خط ساخن بين غرفة المراقبة ولجنة الأمن والسلامة في المهرجان.

مشيرا الى أن الكاميرات ساهمت في استعادة الأطفال التائهين، إذ تستغرق المدة الزمنية لاستعادة الطفل التائه عشر دقائق، فيما ساهمت الخيام المغلقة في المهرجان والنداء الصوتي الموزع على كافة الخيام بالإضافة الى المنصة الداخلية في إعادة الأطفال التائهين الى ذويهم ، إضافة الى المراقبة المرئية التي ساهمت في معالجة الكثير من الملاحظات في نفس وقت حدوثها.

وأشار الى أن الكاميرات الموزعة على المهرجان تعمل على توفير السلامة ومتابعة التوصيلات الكهربائية ومخارج الطوارئ ورصد حركة وأعداد الزائرين ومتابعة الفعاليات إضافة الى سرعة التواصل المباشر بين غرفة المراقبة وجميع اللجان العاملة في المهرجان .

ولفت الى أن لجنة الأمن والسلامة تعمل على توفير السلامة للزائرين وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المشاركة في المهرجان مثل إدارة الدفاع المدني والمتواجدة في المهرجان من خلال فرق السلامة التابعة لها، والتي تعمل بالتنسيق مع لجنة الأمن والسلامة على توفير طفايات الحريق وكذلك فحص مقر المهرجان بشكل يومي كما تسهم اللجنة في رصد المخالفات داخل الخيام من خلال نظام مرئي ينقل لقطات حيه ومباشرة في آن واحد من خلال غرفة تحكم مزودة ب 7 شاشات .

وأكد الصفيان بأن فريق لجنة السلامة يتكون من 60 فردا بالإضافة الى الجهات الأمنية التي تساند المهرجان حيث يتواجد ثلاث فرق للدفاع المدني وثمان دوريات أمنية من قوة المهمات الخاصة وفرقتين من الهلال الأحمر السعودي، إضافة الى وجود الدوريات الأمنية التي تساعد في تسهيل حركة الدخول والخروج للزائرين .

ولفت الى قلة المخالفات التي رصدتها اللجنة والتي وصفها بـ “البسيطة” وتم معالجتها في نفس الوقت مشيرا الى أن وجود كاميرات المراقبة ساعد بشكل كبير على انخفاض عدد الملاحظات والمخالفات في المهرجان منذ بدايته وحتى الآن، قائلا أن لجنة الأمن والسلامة تعمل على تنفيذ جميع اللوائح والأنظمة التي تم وضعها من قبل اللجنة العليا للمهرجان والتي تهدف لراحة وسلامة زوار المهرجان.

وثمن الصفيان الدور الكبير الذي تقوم به الجهات الأمنية في تواجدها في المهرجان معتبرا أنهم شركاء حقيقيون في نجاحه وأنه محل إشادة جميع الزوار والوفود التي زارت المهرجان منذ انطلاقته قبل 9 ايام، مؤكدا بان الأمانة وبقية الجهات تسعى لنجاح المهرجان والذي يعكس توجهات القيادة الحكيمة في توفير المناخ الملائم للمواطن والمقيم وزار المنطقة بوجود عناصر ترفيه راقية تليق بهم.