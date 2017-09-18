 نائب وزير التعليم يزور عدداً من مدارس الدرعية والرياض.. ويشيد بالانضباط المدرسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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نائب وزير التعليم يزور عدداً من مدارس الدرعية والرياض.. ويشيد بالانضباط المدرسي

نائب وزير التعليم يزور عدداً من مدارس الدرعية والرياض.. ويشيد بالانضباط المدرسي
واس - الرياض

قام معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي اليوم بجولة على عدد من المدارس في محافظة الدرعية ومدينة الرياض، لمتابعة استعداد انطلاقة العام الدراسي في الميدان التعليمي.

وبدأت جولة معاليه بزيارة ثانوية الإمام عبدالعزيز بن محمد في الدرعية، وحضور الطابور الصباحي للطلاب، وجال على الفصول الدراسية، والتقى الهيئة التعليمية للمدرسة، مشاركاً الطلاب في الحصص الدراسية، وانتقل بعدها إلى متوسطة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الدرعية، وجال على الفصول الدراسية، وحضر حصة دراسية قدم فيها أحد الطلاب شرحاً لأحد الدروس، واطلع على التجهيزات المدرسية فيها .

بعد ذلك توجه العاصمي إلى ابتدائية عاصم بن عدي في الرياض، والتقى الهيئة التعليمية فيها، وحضر حصة دراسية، وجال على المبنى التعليمي.

وقال الدكتور العاصمي: إن شاء الله يكون عام خير وبركة وحافل بالإنجازات، لقد سعدت بهذه الزيارة، وكذلك معالي الوزير ومسؤولي التعليم وأمراء المناطق في زياراتهم التفقدية لبعض المدارس، وسرني الانضباط الذي تشهده مدارسنا، ما يدل على الجدية والحرص والتفاعل الكبير من عناصر المجتمع مع انطلاقة عام دراسي ناجح وموفق , متمنياً لهم مزيدا من الجد والمثابرة، والاستثمار في أنفسهم وقدراتهم وإمكاناتهم .

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