 لجنة الانضباط تغرم الاتحاد والفيحاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مركز الملك فيصل يستقبل وفدا من جهاز الشرطة الخليجية في مجلس التعاون الخليجي وزير النقل يرأس وفد منظومة النقل بالمملكة في زيارته لواشنطن الأربعاء القادم خمسة مراحل لإشغال احتياج الوظائف الواردة من الجهات الحكومية للخدمة المدنية محافظ بيشة “إبن سبره” يفتتح المنتدى الاقتصادي لصفري بيشة ألمانيا: حزب البديل اليميني يدعو إلى حظر الحجاب والنقاب ورفع الأذان دعوى قضائية مستعجلة لإسقاط الجنسية عن مرسي لجنة الانضباط تغرم الاتحاد والفيحاء نائب وزير التعليم يزور عدداً من مدارس الدرعية والرياض.. ويشيد بالانضباط المدرسي صيف الشرقية : الفرق الشعبية تستقطب أكثر من 45 ألف زائر خلال 9 أيام 70 كاميرا مراقبة لمهرجان صيف الشرقية…و لجنة أمن وسلامة لمعالجة الأخطاء أمير حائل يستقبل مدير عام التعليم ووفدا من طلاب وطالبات المنطقة ويؤكد أن الوطن يزداد قوة بلحمة قيادته وشعبه توزيع أكثر من 450 عربة مجانية بالمسجد النبوي و 5 ألاف عربة للإعارة

لجنة الانضباط تغرم الاتحاد والفيحاء

لجنة الانضباط تغرم الاتحاد والفيحاء
واس - الرياض

غرّمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الاتحاد بمبلغ (10،000) ريال بسبب تأخر دخول اللاعبين إلى أرض ملعب خلال مواجهته مع الفيصلي في الجولة الثالثة لدوري المحترفين السعودي .
كما غرمت اللجنة نادي الفيحاء ( 15,000 ) ريال لحصول 6 من لاعبي الفريق على 6 بطاقات صفراء للمرة الثانية، خلال مواجهته أمام التعاون في الجولة ذاتها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>