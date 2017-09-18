لجنة الانضباط تغرم الاتحاد والفيحاء

غرّمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الاتحاد بمبلغ (10،000) ريال بسبب تأخر دخول اللاعبين إلى أرض ملعب خلال مواجهته مع الفيصلي في الجولة الثالثة لدوري المحترفين السعودي .

كما غرمت اللجنة نادي الفيحاء ( 15,000 ) ريال لحصول 6 من لاعبي الفريق على 6 بطاقات صفراء للمرة الثانية، خلال مواجهته أمام التعاون في الجولة ذاتها.