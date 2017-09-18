 محافظ بيشة “إبن سبره” يفتتح المنتدى الاقتصادي لصفري بيشة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محافظ بيشة “إبن سبره” يفتتح المنتدى الاقتصادي لصفري بيشة

محافظ بيشة “إبن سبره” يفتتح المنتدى الاقتصادي لصفري بيشة
المناطق - بيشة

افتتح محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة مساء أمس المنتدى الاقتصادي لصفري بيشة بحضور مدير عام الزراعة في منطقة عسير المهندس فهد الفرطيش ورؤساء الإدارات الحكومية ورجال الأعمال وكان بن سبرة قد زار خيمة التمور والأجنحة ومشاركات القطاع الخاص والقطاع العام.
ثم بدأت فقرات حفل المنتدى وأشار محافظ بيشة في كلمته التي ألقاها إلى أن المنتدى الاقصادي للتمور في بيشة يأتي في ظل اهتمام القيادة بمجال التمور ضمن الرؤية السعودية الجديدة مجدداً دعوته لكافة الباحثين والشركات والمراكز المتخصصة لتقديم كافة الدراسات التي تساهم في تعزيز هذا المنتج وتطويره.
وتم عرض فيديو عن مدينة بيشة بمشاركة نادي عسير الفوتوغرافي وأوبريت موطن النخيل وعدد من القصائد.
كما ألقى رجل الأعمال محمد بن هذال شيخ التمور كلمةً أكد فيها على أهمية سوق بيشة للتمور وأهمية تطويره مثنياً على محافظة بيشة لدعمها سوق التمور طيلة السنوات الماضية.
بعد ذلك اطلع محافظ بيشة على مسرح الأسرة والطفل وجناح بلدية بيشة وتجول في سوق التمور وأكد على أهمية دعم سوق التجزئة لسوق التمور مجدداً شكره للجنة المنظمة حيث أطلق بعدها المتجر الالكتروني لتمور بيشة واطلع على إحصائية مبيعات التمور التي بلغت اكثر من٨٠ مليون ريال.

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