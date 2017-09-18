 وزير النقل يرأس وفد منظومة النقل بالمملكة في زيارته لواشنطن الأربعاء القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وزير النقل يرأس وفد منظومة النقل بالمملكة في زيارته لواشنطن الأربعاء القادم

وزير النقل يرأس وفد منظومة النقل بالمملكة في زيارته لواشنطن الأربعاء القادم
واس - الرياض

يلتقي معالي وزير النقل السعودي الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان بعد غد الأربعاء مع نظيرته وزيرة النقل الأمريكية إيلين تشاو في العاصمة الأمريكية واشنطن، يرافقه معالي رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن عبد الحكيم بن محمد التميمي ومعالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح ، وعدد من وكلاء ومسؤولي وزارة النقل.

وتشمل هذه الزيارة عددا من الجهات بهدف بحث التدريب والتشغيل ونقل المعرفة والتعاون المشترك، وتعد هذه الزيارة بمثابة تمهيد لتوقيع مذكرة التفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات النقل، وسيتخلل الزيارات الاطلاع على أحدث تقنيات تصميم وتنفيذ مشاريع الجسور والأنفاق والسكك الحديدية والموانئ والطيران المدني والنقل العام، إضافة إلى تطوير خدمات العملاء في وسائط النقل، وفحص الطرق واختبار مواد الرصف، ونظم التحكم، وتحسين السلامة وتخطيط الطرق، وتخطيط وتصميم شبكات النقل العام وتحسين عمليات النقل على اختلافها.

كما ترمي هذه الزيارة الرسمية إلى بحث تفعيل خطط التدريب المتخصص للعاملين في منظومة النقل بالمملكة، بالإضافة إلى العمل على إنشاء قنوات اتصال فعالة بين قطاعي النقل من كلا الجانبين بما يسهم في تحسين وتعزيز الخدمات المتعلقة بتشييد وتشغيل وصيانة مختلف مشاريع النقل في المملكة، وستقوم وزارة النقل باستعراض آلية تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للنقل في ضوء أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للاستفادة من التجربة الأمريكية في الشراكة بين القطاع الخاص والعام في خصخصة المشاريع وتمويلها.

مما يذكر أن الزيارة تستمر لمدة 4 أيام وسيتخللها انعقاد العديد من الاجتماعات وزيارة مجموعة من الجهات للاطلاع على تجاربها ومنجزاتها، حيث سيجتمع الوفد السعودي مع مسؤولي إدارة الطيران الفيدرالية، وإدارة أمن النقل، ومسؤولي البنك الدولي، بالإضافة إلى زيارة لمطار دالاس، وميناء ماريلاند.

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