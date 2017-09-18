مركز الملك فيصل يستقبل وفدا من جهاز الشرطة الخليجية في مجلس التعاون الخليجي

استقبل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الأثنين 27 ذو الحجة 1438هـ، الموافق 18 سبتمبر 2017م، وفدا من جهاز الشرطة الخليجية التابع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يضم المقدم/ مبارك بن سعيد الخييلي مدير جهاز الشرطة الخليجية، والرائد/ ثامر بن محمد الحركان رئيس قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في جهاز الشرطة الخليجية، والمستشار في الشؤون الأمنية محسن بن عبيد الحازمي.

وكان في استقبالهم د. هباس الحربي مدير الاعلام والنشروالتسويق في المركز، حيث اطلع الوفد الزائر على أنشطة وبرامج المركز، وتعرف على إصداراته البحثية المتنوعة، ودوره في مناقشة مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة، ودراسة وتحليل الأفكار التي تسهم في تحسين السياسات ومواجهة التحديات لدى صناع القرار، وكذلك اهتمامه بتوثيق أواصر التعاون مع مختلف المؤسساتوالمنظمات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي نهاية الزيارة قام الوفد بجولة على متحف الفيصل‬ للفنالعربي الإسلامي، وكذلك قسم المخطوطات والمكتبات والتعرف إلى الخدمات البحثية المتنوعة التي يقدمها المركز للباحثين.