رئيس البرلمان اللبناني يقترح إجراء انتخابات قبل نهاية 2017

اقترح رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الاثنين، إجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية العام، مقدما إياها عن موعدها المقرر في مايو 2018.

وقال بري إن المقترح يأتي “انسجاما مع المصلحة الوطنية.. والتزاما بروح القانون الذي يفرض إجراء الانتخابات في أقرب فرصة عند انتفاء الأسباب الاستثنائية التي دعت إلى تمديد لهذه الفترة”.

وأضاف، في بيان تلفزيوني، أن المقترح يقضي بأن ينتهي تفويض البرلمان الحالي في 31 ديسمبر المقبل، على أن تجرى انتخابات قبل هذا التاريخ.

ومدد البرلمان اللبناني ولايته ثلاث مرات منذ انتخاب أعضائه الحاليين في 2009، لما كان من المفترض أنها دورة مدتها أربع سنوات.

وكانت الحكومة أقرت في يونيو قانونا جديدا مدد ولاية البرلمان 11 شهرا “لأسباب فنية”، محددة بذلك مايو 2018 موعدا مؤقتا لإجراء الانتخابات.