 رئيس البرلمان اللبناني يقترح إجراء انتخابات قبل نهاية 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس البرلمان اللبناني يقترح إجراء انتخابات قبل نهاية 2017 قصة صورة تحبس الأنفاس فوق مطار هيثرو المخ يحتاج 2.5 لتر ماء يومياً لتعزيز كفاءة التركيز والذاكرة “الثلاثي المدمر” يهدد الولايات المتحدة البحرية اليمنية تفكك شبكة ألغام بحرية قرب سواحل ميدي هطول أمطار على الطائف نجاة وكيل وزارة الداخلية اليمنية من محاولة اغتيال بعدن مركز الملك فيصل يستقبل وفدا من جهاز الشرطة الخليجية في مجلس التعاون الخليجي وزير النقل يرأس وفد منظومة النقل بالمملكة في زيارته لواشنطن الأربعاء القادم خمسة مراحل لإشغال احتياج الوظائف الواردة من الجهات الحكومية للخدمة المدنية محافظ بيشة “إبن سبره” يفتتح المنتدى الاقتصادي لصفري بيشة ألمانيا: حزب البديل اليميني يدعو إلى حظر الحجاب والنقاب ورفع الأذان

رئيس البرلمان اللبناني يقترح إجراء انتخابات قبل نهاية 2017

رئيس البرلمان اللبناني يقترح إجراء انتخابات قبل نهاية 2017
المناطق - وكالات

اقترح رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الاثنين، إجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية العام، مقدما إياها عن موعدها المقرر في مايو 2018.
وقال بري إن المقترح يأتي “انسجاما مع المصلحة الوطنية.. والتزاما بروح القانون الذي يفرض إجراء الانتخابات في أقرب فرصة عند انتفاء الأسباب الاستثنائية التي دعت إلى تمديد لهذه الفترة”.

وأضاف، في بيان تلفزيوني، أن المقترح يقضي بأن ينتهي تفويض البرلمان الحالي في 31 ديسمبر المقبل، على أن تجرى انتخابات قبل هذا التاريخ.

ومدد البرلمان اللبناني ولايته ثلاث مرات منذ انتخاب أعضائه الحاليين في 2009، لما كان من المفترض أنها دورة مدتها أربع سنوات.

وكانت الحكومة أقرت في يونيو قانونا جديدا مدد ولاية البرلمان 11 شهرا “لأسباب فنية”، محددة بذلك مايو 2018 موعدا مؤقتا لإجراء الانتخابات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>