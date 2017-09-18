ترامب: الأمم المتحدة لم تحقق أهدافها بسبب البيروقراطية وسوء الإدارة

افتتح الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الاثنين، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ترمب في كلمته إن الأمم المتحدة لم تحقق أهدافها بسبب البيروقراطية وسوء الإدارة.

وأضاف ترمب: نشجع الأمين العام على إجراء إصلاحات في الأمم المتحدة.

ومن جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس السعي لإصلاح منظومة الأمم المتحدة.

ودعا إلى الفعالية والتحلي بالمرونة في عملية الإصلاح من أجل تحقيق أحلام الشعوب.

وشدد على إصلاح منظومة التنمية لكي تكون مركزة على الميدان، مع تعزيز مركزية اتخاذ القرارات.

وذكر غوتيريس أن الإصلاحات في الأمم المتحدة ستقاس بتأثيرها على الأرض.