 محمد بن راشد يطلق تحدي ترجمة 11 مليون كلمة خلال عام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محمد بن راشد يطلق تحدي ترجمة 11 مليون كلمة خلال عام

محمد بن راشد يطلق تحدي ترجمة 11 مليون كلمة خلال عام
المناطق - دبي

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم ” تحدي 11 مليون كلمة، وذلك ضمن مشروع محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي، ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

ومن خلال هذه المبادرة تسعى “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” إلى خلق تحدٍ جديد، هو تحدي إنتاج 5000 فيديو و11 مليون كلمة في العلوم والرياضيات، وفق أفضل المستويات العالمية، من خلال إيصال هذه العلوم عبر أحدث الطرق وأسهلها إلى الطالب العربي من صفوف رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وتوفيرها إلكترونياً بشكل مجاني لكافة طلاب الوطن العربي، حيث نسعى إلى تحفيز جيلٍ عربيٍ جديد، يمتلك شغف التعلم والرغبة في نقل واقع العلم في وطنه.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على موقع “تويتر” قائلاً “طرحُنا اليوم تحدٍّ أمام جميع العرب، وهو المساهمة معنا في ترجمة 11 مليون كلمة وإنتاج 5000 فيديو تعليمي خلال عام واحد”.

وتابع “الهدف هو ترجمة وتعريب وإعادة إنتاج أحد أكبر مواقع التعليم العالمية khanacademy والذي يضم 5000 فيديو في العلوم والرياضيات لكافة مراحل التعليم”.

وأضاف “نسعى لتوفير مادة علمية قوية في الرياضيات والعلوم لكافة الطلاب العرب.. والمشروع خطوة أولى في طريق طويل لتحسين واقع التعليم العربي”.

وكتب أيضاً “واقع التعليم في العالم العربي لا يرضي أحداً، وندعو جميع المهتمين بالتعليم في الوطن العربي مشاركتنا هذا المشروع الحضاري الدائم”.

وتابع “أنا مؤمن بالقدرات الاستثنائية للطلاب العرب والتعليم الإلكتروني، سيكون الطريق الأسرع لردم الفجوة التعليمية في وطننا العربي”.

 

ويأتي التحدي بناء على دعوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لكافة المهتمين والمتخصصين وأصحاب المهارات المتعلقة بهذا التحدي إلى المساهمة بترجمة 11 مليون كلمة تشكل المادة العلمية لإنتاج 5000 فيديو.

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