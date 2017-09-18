 البحرين: السلطات القطرية احتجزت خلال اليومين الماضيين 3 قوارب بحرينية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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البحرين: السلطات القطرية احتجزت خلال اليومين الماضيين 3 قوارب بحرينية

البحرين: السلطات القطرية احتجزت خلال اليومين الماضيين 3 قوارب بحرينية
بنا
صرح العميد الركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل أن السلطات القطرية، قامت خلال اليومين الماضيين باحتجاز 3 قوارب بحرينية ، على متنها 16 بحارا ليرتفع بذلك عدد القوارب التي تحتجزها إلى 15 قاربا بالإضافة إلى 20 بحارا ، منوها إلى أن احتجاز بعض هذه القوارب يعود إلى العام 2009.
وأكد قائد خفر السواحل على ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن وفق ما تقضي به المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، منوها إلى أن قيادة خفر السواحل تتابع إجراءاتها اللازمة للإفراج عن القوارب والبحارة المذكورين

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