 خلال استقباله المنظمين والمشاركين بمهرجان البصر.. أمير القصيم : مهرجان البصر “نوعي” وعكس إيجابية إقتصادية ورفاهية للأسرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خلال استقباله المنظمين والمشاركين بمهرجان البصر.. أمير القصيم : مهرجان البصر “نوعي” وعكس إيجابية إقتصادية ورفاهية للأسرة البحرين: السلطات القطرية احتجزت خلال اليومين الماضيين 3 قوارب بحرينية محمد بن راشد يطلق تحدي ترجمة 11 مليون كلمة خلال عام تركيا تستدعي سفير ألمانيا وسط توترات بسبب القوات العثمانية ترامب: الأمم المتحدة لم تحقق أهدافها بسبب البيروقراطية وسوء الإدارة رئيس البرلمان اللبناني يقترح إجراء انتخابات قبل نهاية 2017 قصة صورة تحبس الأنفاس فوق مطار هيثرو المخ يحتاج 2.5 لتر ماء يومياً لتعزيز كفاءة التركيز والذاكرة “الثلاثي المدمر” يهدد الولايات المتحدة البحرية اليمنية تفكك شبكة ألغام بحرية قرب سواحل ميدي هطول أمطار على الطائف نجاة وكيل وزارة الداخلية اليمنية من محاولة اغتيال بعدن

خلال استقباله المنظمين والمشاركين بمهرجان البصر.. أمير القصيم : مهرجان البصر “نوعي” وعكس إيجابية إقتصادية ورفاهية للأسرة

خلال استقباله المنظمين والمشاركين بمهرجان البصر.. أمير القصيم : مهرجان البصر “نوعي” وعكس إيجابية إقتصادية ورفاهية للأسرة
المناطق - بريدة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم الأثنين بمكتب سموه بديوان الأمارة المشاركين والمنظمين لمهرجان البصر , بحضور أمين منطقة القصيم محمد المجلي ورئيس مركز البصر محمد المحيميد ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ابراهيم المشيقح ورئيس بلدية البصر المهندس عبد القادر المشيقح ومدير ادارة الخدمات ببلدية البصر عبدالكريم المسند.

حيث استمع سموه لشرح مفصل من قبل مشغل المهرجان عثمان العميريني عن الفعاليات التي قدمت في المهرجان ورصد نتائجه , حيث بين لسموه بأن المهرجان طوال مدة تشغيله والتي امتدت لثلاثة أشهر , استفاد منه العديد شباب وشابات المنطقة اقتصادياً , مبيناً بأن كثافة الزوار انعكست على الجميع فرحة وابتهاجاً وسعادة , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وزيارته للمهرجان .

من جهة أخرى أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بالمهرجان وفعالياته ومدته مبيناً بأنه عكس انموذجاً كبيراً بحسن التنظيم وعدد الزيارات والنجاح الباهر الذي حققة طوال مدته والتي أشاد بها الجميع , مضيفاً سموه إلى المستوى العالي في عدد الفعاليات وحسن تنظيمها وطول مدته , مؤكداً بأن مهرجان البصر يعتبر المهرجان الأول على مستوى المنطقة لما فيه من حسن عمل القائمين عليه ومن سيرة عطره إستمع إليها من عدد من ضيوف المنطقة ومن مدته التي وصلت إلى ثلاثة أشهر , متمنياً لهم التوفيق المستمر في تقديم كل ما فيه خدمة لزوار المنطقة سياحياً وخدمياً , وأشار سموه إلى اهتمام الدولة رعاها الله بمثل تلك المناشط السياحية والتي تخدم الأسرة والطفل وتدعم الشباب والشابات وتوفر لهم فرص عمل تنعكس عليهم اقتصادياً واجتماعياً , مبيناً بأن ماشاهدة في مهرجان البصر عمل نوعي انعكس إيجابياً على أبناء المنطقة من الزوار والزائرات , مؤكداً سموه بأن ما وجده من تفاعل وسعادة وعمل منتظم يسر الخاطر ويسعد به الإنسان كونه قد رسم الفرحة على محيا الأسرة , مؤكداً سموه بأن تلك المواقع السياحية في مهرجانات المنطقة يجب أن تكون متنوعة وخادمة وفي مواقع متميزة سواء في الحدائق المنتشرة والمجهزة بكافة الخدمات للزوار والزائرات لتنعكس إيجابياً على ترفيه الأسرة وسعادتها في كافة المحافل السياحية والقائمة .

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