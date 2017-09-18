أمير القصيم يبارك تأسيس أول جمعية مختصة بدعم الأسر المنتجة

بارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، إنشاء أول جمعية مختصة بدعم الأسر المنتجة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير منطقة القصيم اليوم الاثنين بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، بوكيل الإمارة عبدالعزيز الحميدان ، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم تركي المانع ، لمناقشة عمل جمعية الأسر المنتجة ، وأكد سموه على أهمية انطلاق الجمعية تماشياً مع رؤية 2030 الخاصة بتحويل الأسر المحتاجة من رعوية إلى تنموية ، وذلك لممارسة أعمالها وأنشطتها لتكون مظلة تختص في التخطيط والتنظيم والتوجيه لكثير من أنشطة الأسر المنتجة بالمنطقة ، والمتابعة بتقديم الدعم والمساندة لكل ما من شأنه إزالة العوائق وتقديم التسهيلات لعمل تلك الأسر ، وإيجاد فرص عمل للعنصر النسائي.

ويأتي إنشاء الجمعية امتداداً لاهتمام سمو أمير منطقة القصيم ـ يحفظه الله ـ بالقضايا المجتمعية وخاصة ما يتعلق بخلق الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة فضلاً عن تنمية وتطوير قدراتهم ومساعدات الأسر المحتاجة بتحويلها من أسر رعوية إلى أسر تنموية ، لتضاف هذه الجمعية لمثيلاتها من مبادرات سموه المجتمعية والتي تستهدف المساهمة في دفع عجلة التنمية في منطقة القصيم.