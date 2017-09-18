بارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، إنشاء أول جمعية مختصة بدعم الأسر المنتجة بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير منطقة القصيم اليوم الاثنين بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، بوكيل الإمارة عبدالعزيز الحميدان ، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم تركي المانع ، لمناقشة عمل جمعية الأسر المنتجة ، وأكد سموه على أهمية انطلاق الجمعية تماشياً مع رؤية 2030 الخاصة بتحويل الأسر المحتاجة من رعوية إلى تنموية ، وذلك لممارسة أعمالها وأنشطتها لتكون مظلة تختص في التخطيط والتنظيم والتوجيه لكثير من أنشطة الأسر المنتجة بالمنطقة ، والمتابعة بتقديم الدعم والمساندة لكل ما من شأنه إزالة العوائق وتقديم التسهيلات لعمل تلك الأسر ، وإيجاد فرص عمل للعنصر النسائي.
ويأتي إنشاء الجمعية امتداداً لاهتمام سمو أمير منطقة القصيم ـ يحفظه الله ـ بالقضايا المجتمعية وخاصة ما يتعلق بخلق الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة فضلاً عن تنمية وتطوير قدراتهم ومساعدات الأسر المحتاجة بتحويلها من أسر رعوية إلى أسر تنموية ، لتضاف هذه الجمعية لمثيلاتها من مبادرات سموه المجتمعية والتي تستهدف المساهمة في دفع عجلة التنمية في منطقة القصيم.
أمير القصيم يبارك تأسيس أول جمعية مختصة بدعم الأسر المنتجة
بارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، إنشاء أول جمعية مختصة بدعم الأسر المنتجة بالمنطقة.
التعليقات (٠) اضف تعليق