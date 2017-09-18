لنوم أفضل.. توقف عن استخدام “الغفوة الصباحية”!

يعاني معظمنا من مشكلة الاستيقاظ مباشرة في الصباح الباكر، دون إيقاف المنبه مرارا وتكرارا عبر استخدام “ميزة الغفوة”، ولكن حذر أحد العلماء من خطر هذه العادة على صحتنا.

وقدم البروفيسور، ماثيو ووكر، عالم الأعصاب في مركز علوم النوم البشرية بجامعة كاليفورنيا، عددا كبيرا من النصائح للذين يعانون من مشاكل النوم، حيث تبين أن 39% من البريطانيين ينامون لمدة تقل عن 7 ساعات كل ليلة.

ويرتبط النوم لمدة تقل عن 6 أو 7 ساعات في الليل بعدد لا يحصى من المشاكل الصحية، بما في ذلك الاكتئاب ومرض الزهايمر والقلق. كما تربط العديد من الدراسات مشاكل نقص النوم بزيادة الوزن.

ويقدم ووكر نصحية غريبة، تتعلق بضرورة التخلي عن عادة إيقاف المنبه أو ميزة “الغفوة”، بالإضافة إلى التخلي عن شرب القهوة منزوعة الكافيين.

وتجدر الإشارة إلى أن الكافيين ينشط مادة “أدينوسين” الكيميائية في أدمغتنا، والتي تساعدنا على النوم، لذا ينصح عالم الأعصاب بعدم شرب الكافيين بعد العشاء، موضحا أن أكثر من نصف كميته يبقى في الدماغ لساعات، بعد فترة طويلة من تناوله.

وأوضح ووكر أن الضغط على زر الغفوة في المنبه الخاص بك قد يكون حلا سيئا فيما يتعلق بمشاكل النوم، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على القلب والأوعية الدموية في غضون فترة قصيرة من الزمن، لذا ينصح بضرورة التخلي عن هذه العادة اليومية والحصول على نوم أفضل للاستيقاظ دون الحاجة لاستخدام زر الغفوة.