 لنوم أفضل.. توقف عن استخدام “الغفوة الصباحية”! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اكثر من 600 متدرب مستجد بتقنية القنفذة وفرعها بالقوز يلتحقون بزملائهم بداية العام التدريبي وزير الخارجية يعقد لقاء ثنائيًا مع وزير خارجية البحرين التحالف العربي في اليمن ينفذ عمليات نوعيه لتأمين حدود المملكة الجنوبية سلطان بن سحيم آل ثاني: أعيش فى باريس بسبب المستعمر القطرى الذى يدعى حمايتنا “البر” الخيرية بالمجاردة تزور جمعية البر بأبها بالصور.. نائب أمير منطقة عسير يتفقد مشروع تطوير الواجهة البحرية بالحريضة لنوم أفضل.. توقف عن استخدام “الغفوة الصباحية”! المملكة: معاناة الشعب السوري مازالت مستمرة بسبب مواصلة نظام الأسد ارتكاب جرائمه الوحشية أمير القصيم: العمل البلدي عصب التنمية والمواطن شريكاً في تطويره أمير القصيم يبارك تأسيس أول جمعية مختصة بدعم الأسر المنتجة أمين منطقة القصيم يرعى الحفل الختامي السنوي لشركة أتماري الراعي الأستراتيجي لمهرجان تمور بريدة الفيدرالية العربية تطالب الأمم المتحدة بحل قضية قبيلة الغفران القطرية

لنوم أفضل.. توقف عن استخدام “الغفوة الصباحية”!

لنوم أفضل.. توقف عن استخدام “الغفوة الصباحية”!
المناطق - الرياض

يعاني معظمنا من مشكلة الاستيقاظ مباشرة في الصباح الباكر، دون إيقاف المنبه مرارا وتكرارا عبر استخدام “ميزة الغفوة”، ولكن حذر أحد العلماء من خطر هذه العادة على صحتنا.

وقدم البروفيسور، ماثيو ووكر، عالم الأعصاب في مركز علوم النوم البشرية بجامعة كاليفورنيا، عددا كبيرا من النصائح للذين يعانون من مشاكل النوم، حيث تبين أن 39% من البريطانيين ينامون لمدة تقل عن 7 ساعات كل ليلة.

ويرتبط النوم لمدة تقل عن 6 أو 7 ساعات في الليل بعدد لا يحصى من المشاكل الصحية، بما في ذلك الاكتئاب ومرض الزهايمر والقلق. كما تربط العديد من الدراسات مشاكل نقص النوم بزيادة الوزن.

ويقدم ووكر نصحية غريبة، تتعلق بضرورة التخلي عن عادة إيقاف المنبه أو ميزة “الغفوة”، بالإضافة إلى التخلي عن شرب القهوة منزوعة الكافيين.

وتجدر الإشارة إلى أن الكافيين ينشط مادة “أدينوسين” الكيميائية في أدمغتنا، والتي تساعدنا على النوم، لذا ينصح عالم الأعصاب بعدم شرب الكافيين بعد العشاء، موضحا أن أكثر من نصف كميته يبقى في الدماغ لساعات، بعد فترة طويلة من تناوله.

وأوضح ووكر أن الضغط على زر الغفوة في المنبه الخاص بك قد يكون حلا سيئا فيما يتعلق بمشاكل النوم، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على القلب والأوعية الدموية في غضون فترة قصيرة من الزمن، لذا ينصح بضرورة التخلي عن هذه العادة اليومية والحصول على نوم أفضل للاستيقاظ دون الحاجة لاستخدام زر الغفوة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>