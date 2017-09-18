بالصور.. نائب أمير منطقة عسير يتفقد مشروع تطوير الواجهة البحرية بالحريضة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير أن المنطقة تحظى بمشروعات تنموية واعدة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، والتي من شأنها تحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم.

جاء ذلك خلال جولة سموه التفقدية اليوم، على عدد من مشروعات الواجهة البحرية بساحل عسير بالحريضة والتي اشتملت على ساحة الاحتفالات والمارينا ، وممشى الكورنيش ، والجلسات ، والمطلات .

وأوضح سمو نائب أمير منطقة عسير في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن مشروع تطوير الواجهة البحرية بالحريضة يعد من المشاريع التنموية الواعدة التي تخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء ، مشيراً إلى أن المشروع في مراحله الأخيرة بطول 4 كيلومترات مشاة و1800 كيلومتر شواطئ للسباحة ، إضافة إلى الخدمات المقدمة والمنتزهات على طول الساحل.

وأضاف الأمير منصور بن مقرن أن المشروعات المنفذة ستطرح أمام المستثمرين في حال اكتمالها وذلك لما تتمتع به من بيئة جاذبة للمستثمرين ، مقدما شكره لأمانة منطقة عسير على الجهود المبذولة وللمقاولين المنفذين.

من جهته أوضح أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي أن نسبة الانجاز في مشروع تطوير الواجهة البحرية بلغت 86 بالمئة ، ويهدف للعناية بسواحل المنطقة وتحويله إلى منتجع وطني بيئي منظم جميل بمواصفات عالية وخدمات مكتملة ، مشيراً إلى أن عناصر المشروع تشمل أعمال التسوية للموقع العام وأعمال الجدران الاستنادية والجلسات الشاطئية والبنية التحتية المختلفة والطرق إضافة إلى أعمال تنسيق وتجميل وفرش الموقع العام وأعمال المارينا وجسر الصيد .



