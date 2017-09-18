 “البر” الخيرية بالمجاردة تزور جمعية البر بأبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“البر” الخيرية بالمجاردة تزور جمعية البر بأبها

“البر” الخيرية بالمجاردة تزور جمعية البر بأبها
المناطق - عسير
استقبل فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس بمكتبه بإدارة الجمعية فضيلة الشيخ الدكتور/أحمد بن صليح الربعي رئيس المحكمة العامة بمحافظة المجاردة رئيس مجلس ادارة جمعية البر الخيرية بالمجاردة يرافقه الأمين العام للجمعية علي أحمد ال صالح ومدير تنمية الموارد البشرية عبد الرحيم الرعدي.
حيث تم عرض مشروع وقف خيرية المجاردة الجديد وهو عبارة عن سوق تجاري مكون من أربعة أدوار بمساحة أربعة عشر ألف متر مربع وما تم انجازه ، والذي سيكون له مردود كبير على خيرية المجاردة وعلى المحافظة كونه معلم هام من معالم المحافظة .
وقد ثمن فضيلة الضيف لـ ” بر أبها ” دورها البارز في خدمة المنطقة بأسرها رافعاً شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس إدارتها أمير منطقة عسير حفظه الله .
من جهته شكر ” بن فحاس ” للضيف ومرافقيه هذه الزيارة  التي هي من أواصل التعاون الهادف لتحقق النفع والفائدة للجميع .

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