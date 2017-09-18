سلطان بن سحيم آل ثاني: أعيش فى باريس بسبب المستعمر القطرى الذى يدعى حمايتنا

أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أنه يجب على الشعب القطري أن يكون صفًا واحدًا للتحصن من الإرهاب.

وتابع في خطاب وجهه إلى الشعب القطري، مساء اليوم الاثنين، أنه يخشى أن يوصم القطريون بالإرهاب، مشددًا على أن كله ثقة في حكمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وقادة الدول ومحبتهم لنا.

وقال “آمل من الأسرة الحاكمة والأعيان في قطر الاستجابة لدعوة الاجتماع الذي دعا إليه الشيخ عبدالله آل ثاني يوم أمس الأحد، فدورنا اليوم التضامن لتطهير أرضنا ومواصلة التنمية”.

وتابع “الحكومة القطرية ارتكبت أخطاء فادحة في حق أخوانها في الخليج العربي”.

ودعا الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أسرته وعقلاء قطر إلى اجتماع لبحث تفاصيل الأزمة، خاصة وأنها تمضى إلى الأسوأ، كما يدفع التحريض المباشر من جانب نظام تميم بن حمد في قطر على استقرار الخليج العربي والتدخل في شؤون الآخرين المنطقة إلى مصير لا تريد أي دولة الوصول إليه، كما هو حال دول دخلت في نفق المغامرة وانتهت إلى الفوضى والخراب وضياع المقدرات.

وأكد آل ثاني في بيان له، أنه يدعو الحكماء والعقلاء من أسرة آل ثاني وأعيان الشعب القطري إلى اجتماع أخوي وعائلي ووطني لبحث كل ما يخص الأزمة وما يمكن عمله لعودة الأمور إلى نصابها وتقوية اللحمة الخليجية.

وشدد على أنه لا يفعل ذلك ادعاءً أو استعراضًا بل متفائل عندما رأى ما تيسر له من خدمة أهله وتسهيل أمورهم ووجد الأبواب مشرعة، خاصةً وأنه وجد حرصًا من جانب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على سلامة قطر وأهلها، ووجب الأسرة عدم الصمت والسكون في هذه الأزمة.