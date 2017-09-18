 وزير الخارجية يعقد لقاء ثنائيًا مع وزير خارجية البحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية يعقد لقاء ثنائيًا مع وزير خارجية البحرين

وزير الخارجية يعقد لقاء ثنائيًا مع وزير خارجية البحرين
المناطق - واس

عقد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير لقاءً ثنائياً مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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