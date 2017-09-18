وزير الخارجية يعقد لقاء ثنائيًا مع وزير خارجية البحرين

عقد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير لقاءً ثنائياً مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.