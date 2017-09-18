اكثر من 600 متدرب مستجد بتقنية القنفذة وفرعها بالقوز يلتحقون بزملائهم بداية العام التدريبي

استقبلت الكلية التقنية بالقنفذة المتدربين المقبولين للفصل التدريبي الأول للعام 1439/1438هـ والذي بلغ عددهم 600 متدرب وذلك في عدة تخصصات تشمل البرمجيات والدعم الفني والالكترونيات والتسويق بالاضافة الى التخصصات الجديدة في تخصص الوسائط المتعددة ورسومات الويب وتخصص المحاسبة وتخصص الادارة المكتبية في فرع الكلية بالقوز ، أوضح ذلك مدير العلاقات العامة والاعلام عبدالعزيز فاضل المالكي الذي أضاف أن الكلية أقامت هذا اليوم فعاليات اليوم التقني التعريفي للمتدربين المستجدين والذي تم خلاله تعريف المتدربين بأنظمة ولوئح الكلية .

يذكر أن الكلية التقنية قد زادت الطاقة الاستيعابية لمتدربيها نظراً للإقبال الكبير من المتدربين الراغبين في الالتحاق ببرامجها التدريبية حيث تم قبول 600 متدرب لهذا الفصل ، وأيضا شهد هذا العام بدء التدريب في فرع الكلية بالقوز جنوب القنفذة .