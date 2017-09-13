 يسيتش يفرض المناورات في الاتفاق قبل مواجهة الشباب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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يسيتش يفرض المناورات في الاتفاق قبل مواجهة الشباب

يسيتش يفرض المناورات في الاتفاق قبل مواجهة الشباب
المناطق - الدمام
واصل مدرب الاتفاق الصربي ميودراغ يسيتش في تدريب اليوم الاثنين الذي أداه اللاعبون على ملعب عبدالله الدبل برنامجه المخصص لتطبيق ملاحظاته الفنية التي رصدها خلال مباراة الفريق الماضية أمام القادسية والتي خسرها الفريق بنتيجة 1-2.
ويسعى يسيتش لإعادة ترتيب أوراق الفريق الفنية قبل مواجهة الشباب يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة لدوري جميل.
وكثف يسيتش المناورات التكتيكية من أجل معالجة الأخطاء وتطبيق رؤيته الفنية للمباراة؛ إذ وزع اللاعبين على ثلاث مجموعات بغية إعطاء مساحة أكبر لكل اللاعبين في تنفيذ تعليماته على المستويين الفردي والجماعي.
وعلى ذات الصعيد واصل مدافع الفريق علي الخيبري برنامجه العلاجي على إثر التمزق الذي تعرض له في عضلة الفخذ، في الوقت الذي اكتفى فيه المهاجم يوسف السالم بالجري حول المضمار بعد تعرضه لشد في عضلة الفخذ.

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