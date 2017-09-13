 بالصور.. مرور الدلم يشن حملات مرورية للقضاء على الظواهر السلبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بالصور.. مرور الدلم يشن حملات مرورية للقضاء على الظواهر السلبية

بالصور.. مرور الدلم يشن حملات مرورية للقضاء على الظواهر السلبية
المناطق -أشرف العصيمي
قامت شعبة مرور محافظة الدلم  بإشراف ومتابعة المقدم جابر هادي الدوسري  بحملات مرورية في شوارع وطرق محافظة الدلم  للقضاء على الظواهر السلبية كماتم حجز الشاحنات وقت الذروه .
وذلك سعياً منها في القضاء على المخالفات المرورية التي يرتكبها بعض قائدي المركبات بشوارع المحافظة وتحديدا لمخالفي قطع الإشارة ومخالفي أنظمة السير.
ونوهت شعبة مرور محافظة الدلم  بأن حملتها المرورية مستمرة حتى القضاء على المخالفات المرورية ولن يتم التهاون مع أي مخالف مرورياً داعيةً الجميع بالتقيد بجميع الأنظمة المرورية المعمول بها بالمملكة.

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