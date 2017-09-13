“الصحة” تعلن عن قائمة أوقات الانتظار للعمليات الجراحية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن قائمة أوقات الانتظار للعمليات الجراحية حسب التخصصات باليوم.. ودعت إلى الاتصال على الرقم 937 عند تجاوز الأوقات المعلنة.

وتشتمل القائمة التي نشرتها وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أسماء المدن الطبية والمستشفيات التابعة للصحة موضحا بها التخصصات للعمليات الجراحية وعدد أيام الانتظار لكل تخصص، كما تحوي القائمة على خمسة مستويات لعدد أيام الانتظار تبدأ من اليوم واحد إلى 180 يوم.

وذكرت وزارة الصحة أنها تهدف من خلال هذه المبادرة إلى إطلاع كافة المرضى والمستفيدين من خدمات الوزارة الصحة على الجهود الطويرية المبذولة للإرتقاء بمستويات الأداء وتقديم خدمة مجودة تحقق رضا المواطنين وتلبي احتياجاتهم الصحة باعتباراهم محور اهتمامها والشريك الأساس لها لدفع مسيرة العمل الصحي في هذا البلد المعطاء.

وأهابت الصحة بجميع المواطنين التعاون معها من خلال التواصل مع خدمة 937 في حال وجود ملاحظات أو تجاوزت المواعيد للعمليات الجراحية عما هو موجود في القائمة.

