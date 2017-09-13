العقيد المطرفي يشارك في انطلاقة العام الدارسي الجديد بمدارس الفلاح

شارك مدير مكتب التخطيط والتطوير بشرطة العاصمة المقدسة العقيد ماجد بن أحمد المطرفي انطلاقة العام الدارسي الجديد صباح يوم الاثنين الموافق: 27 / 12 / 1438هـ بمدارس الفلاح بمكة المكرمة، وذلك بحضور مدير مكتب الشمال بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله الحارثي ورئيس قسم اللغة العربية بالإدارة الأستاذ صالح الزهراني.

يأتي ذلك ضمن التعاون المستمر بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وشرطة العاصمة المقدسة، حيث وجه العقيد ماجد المطرفي كلمة توعوية لأبنائه الطلاب في طابور الصباح بيّن فيها أهمية الأمن والأمان، مؤكداً في ذات الوقت على أهمية التعاون مع رجال الأمن للحفاظ على مكتسبات الوطن، ومدّ جسور التعاون مع الجهات الأمنية في المنطقة للعمل على تعزيز الحسّ الأمني بين المواطنين ومنهم فئة الطلاب. ولفت إلى أن تعليم منطقة مكة يسعى جنباً إلى جنب مع الجهات الأمنية لإشعار الطالب وتوجيهه بأن رجل الأمن الأول هو المواطن؛ موضحاً أن هناك برامج توجيهية تعزّز القيم الرئيسة في نفوس الطلاب، وتنمي فيهم حبّ الوطن، في ظل الأمن والأمان اللذين تنعم بهما بلاد الحرمين الشريفين.

فيما أكّد مدير مكتب الشمال الدكتور عبدالله الحارثي على أهمية التعاون القائم بين التعليم والجهات الحكومية ورجال الأمن بكل الأقسام، وأن هذا التعاون يعزز في نفوس الطلاب وجود الأمن والأمان في وطننا الغالي، موجهاً شكره لشرطة العاصمة المقدسة ولسعادة العقيد المطرفي على مشاركته أبناءه الطلاب المسيرة التعليمية لهذا العام 1438/ 1439 هـ منذ انطلاقتها الأولى.

بعد ذلك قام العقيد ماجد المطرفي بمعيّة مدير مكتب الشمال وقائد المدرسة بجولة تفقدية وتعريفية لمرافق وأركان المدارس وزيارة الطلاب في فصولهم والحوار معهم، والاطلاع على المشاريع المقامة في المدارس مما كان لها بالغ الأثر في نفوس الطلاب وجميع منسوبي المدارس.