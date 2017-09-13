 بالأسماء : “تعليم الليث” يعتمد تشكيل اللجنة الإشرافية للاحتفال بذكرى اليوم الوطني “87” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالأسماء : “تعليم الليث” يعتمد تشكيل اللجنة الإشرافية للاحتفال بذكرى اليوم الوطني “87” “الصحة” تعلن عن قائمة أوقات الانتظار للعمليات الجراحية جامعة تبوك تقر كلية للسياحة بمدينة الوجه بالصور.. مرور الدلم يشن حملات مرورية للقضاء على الظواهر السلبية يسيتش يفرض المناورات في الاتفاق قبل مواجهة الشباب الكويتي أحمد الجار الله لأمير قطر : ستبكي كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال ..!! “400” طالب وطالبة من المشمولين بالرعاية في الرياض يبدؤون عامهم الدراسي الجديد النصر يعقد اجتماعا لإعادة توزيع المناصب مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية .. مشروعات عملاقة تسابق الزمن الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني.. سليل الحكم وأمير الخير اكثر من 600 متدرب مستجد بتقنية القنفذة وفرعها بالقوز يلتحقون بزملائهم بداية العام التدريبي الجبير يعقد لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية البحرين والنمسا وبلغاريا

بالأسماء : “تعليم الليث” يعتمد تشكيل اللجنة الإشرافية للاحتفال بذكرى اليوم الوطني “87”

بالأسماء : “تعليم الليث” يعتمد تشكيل اللجنة الإشرافية للاحتفال بذكرى اليوم الوطني “87”
المناطق - عادل الزهراني
اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث  الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي  , تشكيل لجنة للإشراف على احتفال الإدارة بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية  ”87 ” ،, تحت شعار رؤية وطن ، و ذلك برئاسته و عضوية كل من :

المساعد للشؤون التعليمية  ” بنين ” الدكتور زكي بن رزيق الحازمي  نائباً للرئيس ,  والمساعد للشؤون التعليمية “بنات الأستاذة هدية بنت محمد البركاتي نائباً للرئيس , ومدير الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ عبدالله بن علي المسعري  , ورئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي مديراً تنفيذياً , ورئيسة قسم نشاط الطالبات  الأستاذة عيشة بنت عمر الزبيدي مديراً تنفيذياً ,  ومدير قسم الإعلام التربوي الأستاذ محمد بن ختيم المالكي , ومدير قسم العلاقات العامة الأستاذ حسين بن عبدالله العمودي ، ومدير قسم الإشراف التربوي الدكتور محمد بن أحمد النعيري , ومديرة قسم الإشراف التربوي (بنات) زهراء بنت سند الزبيدي ، ومدير قسم التربية الخاصة الأستاذ محمد بن حسن المهداوي ,  ومديرة قسم التربية الخاصة بنات الأستاذة عيشة بنت محمد باحارث , ومدير قسم رعاية الموهوبين الأستاذ عبدالله بن علي العيافي ، ومديرة قسم رعاية الموهوبات الأستاذ مصلحة بنت حسين البارقي ، و رئيسة قسم رياض الأطفال الأستاذة حمدية بنت حماد اليزيدي , وقائد المدرسة السعودية الابتدائية الأستاذ عبيد بن عاتق أبوزيد , وقائدة ثانوية البنات الأولى للمقررات الأستاذة فوزية بنت هلال اليزيدي ، ومشرف النشاط الطلابي الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الخيري عضوا ومقررا ، ومشرف النشاط الأستاذ حسن بن علي المسعري عضوا ومقررا ، ومشرف الشراكة بقطاع البنين الأستاذ حمدان بن سعيد العصماني عضوا ومقررا،ومشرفة الشراكة بقطاع “البنات ” فاطمة بنت عبدالله المجايشي عضوا ومقررا.

و وجه ” البركاتي ” بأن تكون  مهام اللجنة الإشرافية ما يلي :

تبليغ المدارس بموعد وتاريخ المناسبة للإعداد المناسب للاحتفال , وتشكيل اللجان التنفيذية حسب الحاجة , واعداد الخطة الزمنية للاحتفال ومتابعة تنفيذها , والإشراف على أوجه صرف الميزانية , و الإشراف على الخطة الإعلامية ، و الحرص على تضمينها مشاريع وبرامج الإدارة , والحرص على إقامة فعاليات الاحتفال في أحد الأماكن العامة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، و الاهتمام بإعداد خطة عمل لزيارة المدارس يوم الاحتفال من قبل قيادات الإدارة وجميع المشرفين و المشرفات , والتأكيد على جميع المدارس بالمشاركة في تفعيل المسارات الخمسة لبرنامج إجازني (2)،  واستثمار أندية مدارس الحي في تنفيذ المناسبة , و زيارة محافظ  المحافظة من قبل قيادات الإدارة بمشاركة مجموعة من الطلاب و المعلمين , تنفيذ الفعاليات المجتمعية و التطوعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع وفق اللوائح و الضوابط المنظمة لذلك ، رفع التقرير الختامي لأنشطة وفعاليات الإدارة ” بنين و بنات ” عبر الموقع الالكتروني .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>