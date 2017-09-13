بالأسماء : “تعليم الليث” يعتمد تشكيل اللجنة الإشرافية للاحتفال بذكرى اليوم الوطني “87”

اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي , تشكيل لجنة للإشراف على احتفال الإدارة بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ”87 ” ،, تحت شعار رؤية وطن ، و ذلك برئاسته و عضوية كل من :

المساعد للشؤون التعليمية ” بنين ” الدكتور زكي بن رزيق الحازمي نائباً للرئيس , والمساعد للشؤون التعليمية “بنات الأستاذة هدية بنت محمد البركاتي نائباً للرئيس , ومدير الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ عبدالله بن علي المسعري , ورئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي مديراً تنفيذياً , ورئيسة قسم نشاط الطالبات الأستاذة عيشة بنت عمر الزبيدي مديراً تنفيذياً , ومدير قسم الإعلام التربوي الأستاذ محمد بن ختيم المالكي , ومدير قسم العلاقات العامة الأستاذ حسين بن عبدالله العمودي ، ومدير قسم الإشراف التربوي الدكتور محمد بن أحمد النعيري , ومديرة قسم الإشراف التربوي (بنات) زهراء بنت سند الزبيدي ، ومدير قسم التربية الخاصة الأستاذ محمد بن حسن المهداوي , ومديرة قسم التربية الخاصة بنات الأستاذة عيشة بنت محمد باحارث , ومدير قسم رعاية الموهوبين الأستاذ عبدالله بن علي العيافي ، ومديرة قسم رعاية الموهوبات الأستاذ مصلحة بنت حسين البارقي ، و رئيسة قسم رياض الأطفال الأستاذة حمدية بنت حماد اليزيدي , وقائد المدرسة السعودية الابتدائية الأستاذ عبيد بن عاتق أبوزيد , وقائدة ثانوية البنات الأولى للمقررات الأستاذة فوزية بنت هلال اليزيدي ، ومشرف النشاط الطلابي الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الخيري عضوا ومقررا ، ومشرف النشاط الأستاذ حسن بن علي المسعري عضوا ومقررا ، ومشرف الشراكة بقطاع البنين الأستاذ حمدان بن سعيد العصماني عضوا ومقررا،ومشرفة الشراكة بقطاع “البنات ” فاطمة بنت عبدالله المجايشي عضوا ومقررا.

و وجه ” البركاتي ” بأن تكون مهام اللجنة الإشرافية ما يلي :

تبليغ المدارس بموعد وتاريخ المناسبة للإعداد المناسب للاحتفال , وتشكيل اللجان التنفيذية حسب الحاجة , واعداد الخطة الزمنية للاحتفال ومتابعة تنفيذها , والإشراف على أوجه صرف الميزانية , و الإشراف على الخطة الإعلامية ، و الحرص على تضمينها مشاريع وبرامج الإدارة , والحرص على إقامة فعاليات الاحتفال في أحد الأماكن العامة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، و الاهتمام بإعداد خطة عمل لزيارة المدارس يوم الاحتفال من قبل قيادات الإدارة وجميع المشرفين و المشرفات , والتأكيد على جميع المدارس بالمشاركة في تفعيل المسارات الخمسة لبرنامج إجازني (2)، واستثمار أندية مدارس الحي في تنفيذ المناسبة , و زيارة محافظ المحافظة من قبل قيادات الإدارة بمشاركة مجموعة من الطلاب و المعلمين , تنفيذ الفعاليات المجتمعية و التطوعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع وفق اللوائح و الضوابط المنظمة لذلك ، رفع التقرير الختامي لأنشطة وفعاليات الإدارة ” بنين و بنات ” عبر الموقع الالكتروني .