 محافظة بني حسن تبحث الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محافظة بني حسن تبحث الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني أمير الباحة يتسلم نسخة من التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية بالأسماء : “تعليم الليث” يعتمد تشكيل اللجنة الإشرافية للاحتفال بذكرى اليوم الوطني “87” “الصحة” تعلن عن قائمة أوقات الانتظار للعمليات الجراحية جامعة تبوك تقر كلية للسياحة بمدينة الوجه بالصور.. مرور الدلم يشن حملات مرورية للقضاء على الظواهر السلبية يسيتش يفرض المناورات في الاتفاق قبل مواجهة الشباب الكويتي أحمد الجار الله لأمير قطر : ستبكي كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال ..!! “400” طالب وطالبة من المشمولين بالرعاية في الرياض يبدؤون عامهم الدراسي الجديد النصر يعقد اجتماعا لإعادة توزيع المناصب مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية .. مشروعات عملاقة تسابق الزمن الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني.. سليل الحكم وأمير الخير

محافظة بني حسن تبحث الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني

محافظة بني حسن تبحث الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني
المناطق - الباحة
رأس محافظ بني حسن بمنطقة الباحة محمد بن معيض الفائز  , الاجتماع التحضيري للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة ، بحضور مديري الإدارات ذات العلاقة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة .

ونقل الفائز في بداية الاجتماع ، حرص واهتمام أمير منطقة الباحة للاستعداد المبكر للاحتفال بذكرى اليوم الوطني وبأهمية تفعيل المشاركة لجميع القطاعات في المحافظة لإقامة فعاليات اليوم الوطني التي تعكس مدى قوة التلاحم والوحدة الوطنية ، مشيراً إلى ما يحمله اليوم الوطني من مضامين متعددة يُكَرّس الحب والانتماء والمحافظة على مقدّرات ومكتسبات الوطن .

وقرر المجتمعون إقامة الاحتفال بهذه المناسبة في ملعب الشيخ حمود ، كما تم تحديد اللجان العاملة لإقامة الحفل الذي سيتضمن العديد من الفقرات من الكلمات الخطابية والقصائد الشعرية وأوبريتاً غنائياً .

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