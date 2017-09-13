محافظة بني حسن تبحث الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني

رأس محافظ بني حسن بمنطقة الباحة محمد بن معيض الفائز , الاجتماع التحضيري للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة ، بحضور مديري الإدارات ذات العلاقة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة .

ونقل الفائز في بداية الاجتماع ، حرص واهتمام أمير منطقة الباحة للاستعداد المبكر للاحتفال بذكرى اليوم الوطني وبأهمية تفعيل المشاركة لجميع القطاعات في المحافظة لإقامة فعاليات اليوم الوطني التي تعكس مدى قوة التلاحم والوحدة الوطنية ، مشيراً إلى ما يحمله اليوم الوطني من مضامين متعددة يُكَرّس الحب والانتماء والمحافظة على مقدّرات ومكتسبات الوطن .

وقرر المجتمعون إقامة الاحتفال بهذه المناسبة في ملعب الشيخ حمود ، كما تم تحديد اللجان العاملة لإقامة الحفل الذي سيتضمن العديد من الفقرات من الكلمات الخطابية والقصائد الشعرية وأوبريتاً غنائياً .