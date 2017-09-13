اجتماع لجنة التحضير لفعاليات اليوم الوطني بمحافظ بلجرشي

رأس محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي بقاعة الاجتماعات بالمحافظة اليوم اجتماع اللجنة المكلفة بالتحضير لفعاليات اليوم الوطني 87 .

ونقل المحافظ في بداية الاجتماع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بضرورة تنظيم فعاليات وبرامج تليق بمناسبة اليوم الوطني وترقى لأهمية الحدث، مؤكد أهمية توحيد جميع الجهود من قبل الجهات المشاركة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية وإبرازها بالشكل اللائق.

و شهد الاجتماع الذي حضره عدد من مدراء الجهات الحكومية والأمنية والاجتماعية بالمحافظة مناقشة العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها بإقامة المحاضرات والندوات في الكليات والمدارس والتنويه عن أهمية اليوم الوطني وما يجسده من ألفة وتلاحم بين القيادة والشعب.

وتخلل الاجتماع اقتراح إقامة مسيرة تشارك فيها جميع الجهات الحكومية والأمنية، وتزيين الشوارع والميادين بالأعلام وصور ولاة الأمر -حفظهم الله-، وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع شرائح المجتمع للاحتفال بهذه المناسبة، وتكريم أبناء شهداء الواجب، وإظهار ما تشهده المحافظة من نمو في شتى المجالات .