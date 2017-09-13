 اجتماع لجنة التحضير لفعاليات اليوم الوطني بمحافظ بلجرشي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اجتماع لجنة التحضير لفعاليات اليوم الوطني بمحافظ بلجرشي محافظة بني حسن تبحث الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني أمير الباحة يتسلم نسخة من التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية بالأسماء : “تعليم الليث” يعتمد تشكيل اللجنة الإشرافية للاحتفال بذكرى اليوم الوطني “87” “الصحة” تعلن عن قائمة أوقات الانتظار للعمليات الجراحية جامعة تبوك تقر كلية للسياحة بمدينة الوجه بالصور.. مرور الدلم يشن حملات مرورية للقضاء على الظواهر السلبية يسيتش يفرض المناورات في الاتفاق قبل مواجهة الشباب الكويتي أحمد الجار الله لأمير قطر : ستبكي كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال ..!! “400” طالب وطالبة من المشمولين بالرعاية في الرياض يبدؤون عامهم الدراسي الجديد النصر يعقد اجتماعا لإعادة توزيع المناصب مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية .. مشروعات عملاقة تسابق الزمن

اجتماع لجنة التحضير لفعاليات اليوم الوطني بمحافظ بلجرشي

اجتماع لجنة التحضير لفعاليات اليوم الوطني بمحافظ بلجرشي
المناطق - الباحة
رأس محافظ  بلجرشي سفر بن سويد الغامدي بقاعة الاجتماعات بالمحافظة اليوم اجتماع اللجنة المكلفة بالتحضير لفعاليات اليوم الوطني 87 .
ونقل المحافظ في بداية الاجتماع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بضرورة تنظيم فعاليات وبرامج تليق بمناسبة اليوم الوطني وترقى لأهمية الحدث، مؤكد أهمية توحيد جميع الجهود من قبل الجهات المشاركة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية وإبرازها بالشكل اللائق.
و شهد الاجتماع الذي حضره عدد من مدراء الجهات الحكومية والأمنية والاجتماعية بالمحافظة مناقشة العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها بإقامة المحاضرات والندوات في الكليات والمدارس والتنويه عن أهمية اليوم الوطني وما يجسده من ألفة وتلاحم بين القيادة والشعب.
وتخلل الاجتماع اقتراح إقامة مسيرة تشارك فيها جميع الجهات الحكومية والأمنية، وتزيين الشوارع والميادين بالأعلام وصور ولاة الأمر -حفظهم الله-، وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع شرائح المجتمع للاحتفال بهذه المناسبة، وتكريم أبناء شهداء الواجب، وإظهار ما تشهده المحافظة من نمو في شتى المجالات .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>