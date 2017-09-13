محافظة وادي الدواسر تقرّ برنامجها في احتفاء الأهالي باليوم الوطني الـ 87

وتقرر تنفيذ برنامج الاحتفاء في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بالمحافظة بالشراكة مع مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني وتنظيم مؤسسة اشراقة النجاح للمعارض والمؤتمرات، والذي سيتضمن إبراز دور الملك عبدالعزيز ومآثره وفضله وأهمية دوره في توحيد الوطن ، وبث قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته ونشر فضائل أبنائه الذي ساروا على نهجه .

وستعمل الدوائر الحكومية في المحافظة على تجسيد روح الاحتفاء والفخر بمنجز الملك المؤسس ، وإبراز قيمته الرفيعة المستحقة ، التي يفتخر بها كل منتسب لهذا الوطن ، ويُتطلع للمحافظة عليها .

وقد كان إقرار برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ 87 من أولى اهتمامات ومهام محافظ وادي الدواسر الأستاذ عبدالله بن سليمان المبارك الذي أكّد على أهمية هذه المناسبة ، ورسالتها العظيمة التي تدعو للاعتزاز والفخر ، كونها المحور الأهم والأبرز فيما وصل إليه هذا الوطن من تقدم وريادة وتميز وإنجازات فريدة . مبينًا بأن برنامج الاحتفاء الذي أقرّته لجنة المهرجانات في المحافظة ؛ يأتي ضمن المبادرات التي تنتهجها محافظة وادي الدواسر نحو المشهد الوطني والمتّسقة مع توجهات إمارة منطقة الرياض وبمتابعه وتوجيهات كريمه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، التي تعمل على خلق البيئة الانتمائية المقدَّرة ، والعارفة بواجباتها نحو هذا المنجز ، لكافة الساكنين فيها .

أقرَّت محافظة وادي الدواسر برنامج احتفاء الأهالي بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 ، السبت القادم ، وذلك إيمانًا منها بأهمية الدور الذي قدّمه الملك المؤسس عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ ، ورسالته النبيلة تجاه وطنه .