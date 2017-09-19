 4 لاعبين محترفين في السعودية ضمن شكيلة مصر لمواجهة الكونغو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

4 لاعبين محترفين في السعودية ضمن شكيلة مصر لمواجهة الكونغو “هيئة السياحة” تحقق في مقطع منع توظيف شاب أمير نجران لأسرة الخبي: مصابكم مصابنا.. لا فضل لي في عزائكم هيئة الترفيه تشعل سماء جدة بطائرات بهلوانية احتفالا باليوم الوطني تحت شعار (انتي الحياة – افحصي وطمنينا).. حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بنجران تعليم الرياض يحث الطلاب والطالبات على التسجيل والمشاركة في أولمبياد ” إبداع 2018م “ العنزي يتسلم الجائزة الذهبية للصحة والسلامة بالمملكة المتحدة “المالية”: 24 مليار ريال طلبات الاكتتاب بالإصدار الثالث لبرنامج صكوك الحكومة إذا كنت تعاني من القولون العصبي.. فاحذر هذه الأطعمة ! بأغلبية مطلقة.. مجلس الشيوخ يقر ضخ 700 مليار دولار لوزارة الدفاع والجيش الأمريكي السيسي عن السلطات القطرية: حان وقت التصدي لداعمي الإرهاب رونالدو يعود.. للضغط على برشلونة

4 لاعبين محترفين في السعودية ضمن شكيلة مصر لمواجهة الكونغو

4 لاعبين محترفين في السعودية ضمن شكيلة مصر لمواجهة الكونغو
المناطق - وكالات

اختار المدير الفني للمنتخب المصري، الأرجنتيني هكتور كوبر، 14 لاعبا محترفا لخوض المباراة ضد الكونغو، في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2018.

ووافقت الجهات الأمنية رسميًا على حضور 65 ألف متفرج، لمباراة المنتخب الوطني أمام الكونغو المقررة في 8 أكتوبر المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، وسيتم طرح التذاكر قبل المباراة بـخمسة أيام في القاهرة والإسكندرية.

ويتصدر المنتخب المصري مجموعته في التصفيات برصيد 9 نقاط، يليه المنتخب الأوغندي بـ7 نقاط ثم غانا 5 نقاط وأخيرا الكونغو بنقطة وحيدة.

واللاعبون هم: عصام الحضري (التعاون السعودي) وأحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) محمد عبدالشافى (أهلي جدة السعودي) وكريم حافظ (لنس الفرنسي) وأحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) ووسام مرسي (ويغان الإنجليزي) ورمضان صبحي (ستوك سيتى الإنجليزي) ومحمود حسن “تريزيغيه” (قاسم باشا التركي) ومصطفى فتحي (التعاون السعودي) ومحمود عبدالمنعم “كهربا” (اتحاد جدة السعودي) ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) وأحمد حسن “كوكا” (سبورتنغ براجا البرتغالي) وعمرو جمال (بيدفيست الجنوب أفريقي).

واستبعد المدرب الأرجنتيني عمر جابر لاعب بازل السويسري، بجانب تواصل غياب عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني.

وقال المدير الإداري للمنتخب، إيهاب لهيطة، إن قائمة اللاعبين المحليين سيتم إعلانها يوم 30 سبتمبر الجاري، عقب نهاية مباريات الجولة الرابعة للدوري الممتاز وستضم القائمة 11 لاعبا فقط.

كما أعلن مدرب حراس المنتخب، أحمد ناجي، أنه لا نية لدى الجهاز الفني لاستبعاد حارس الأهلي شريف إكرامي بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها الحارس عقب خطأه مع فريقه في مباراة الترجي في ذهاب الدور ربع نهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد أن هيكتور كوبر مستاء من الهجوم الذى تعرض له حارس المنتخب، بعد الهدف الذي سكن شباكه بالخطأ.

وفي حالة خسارة أو تعادل أوغندا أمام غانا في مباراتهما في نفس الجولة يوم 7 أكتوبر، وفوز مصر على الكونغو ، يتأهل الفراعنة رسميًا إلى كأس العالم، للمرة الأولى منذ 27 عامًا دون انتظار مباراة الجولة الاخيرة من التصفيات أمام غانا فى كوماسي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>