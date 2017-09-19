4 لاعبين محترفين في السعودية ضمن شكيلة مصر لمواجهة الكونغو

اختار المدير الفني للمنتخب المصري، الأرجنتيني هكتور كوبر، 14 لاعبا محترفا لخوض المباراة ضد الكونغو، في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2018.

ووافقت الجهات الأمنية رسميًا على حضور 65 ألف متفرج، لمباراة المنتخب الوطني أمام الكونغو المقررة في 8 أكتوبر المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، وسيتم طرح التذاكر قبل المباراة بـخمسة أيام في القاهرة والإسكندرية.

ويتصدر المنتخب المصري مجموعته في التصفيات برصيد 9 نقاط، يليه المنتخب الأوغندي بـ7 نقاط ثم غانا 5 نقاط وأخيرا الكونغو بنقطة وحيدة.

واللاعبون هم: عصام الحضري (التعاون السعودي) وأحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) محمد عبدالشافى (أهلي جدة السعودي) وكريم حافظ (لنس الفرنسي) وأحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) ووسام مرسي (ويغان الإنجليزي) ورمضان صبحي (ستوك سيتى الإنجليزي) ومحمود حسن “تريزيغيه” (قاسم باشا التركي) ومصطفى فتحي (التعاون السعودي) ومحمود عبدالمنعم “كهربا” (اتحاد جدة السعودي) ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) وأحمد حسن “كوكا” (سبورتنغ براجا البرتغالي) وعمرو جمال (بيدفيست الجنوب أفريقي).

واستبعد المدرب الأرجنتيني عمر جابر لاعب بازل السويسري، بجانب تواصل غياب عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني.

وقال المدير الإداري للمنتخب، إيهاب لهيطة، إن قائمة اللاعبين المحليين سيتم إعلانها يوم 30 سبتمبر الجاري، عقب نهاية مباريات الجولة الرابعة للدوري الممتاز وستضم القائمة 11 لاعبا فقط.

كما أعلن مدرب حراس المنتخب، أحمد ناجي، أنه لا نية لدى الجهاز الفني لاستبعاد حارس الأهلي شريف إكرامي بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها الحارس عقب خطأه مع فريقه في مباراة الترجي في ذهاب الدور ربع نهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد أن هيكتور كوبر مستاء من الهجوم الذى تعرض له حارس المنتخب، بعد الهدف الذي سكن شباكه بالخطأ.

وفي حالة خسارة أو تعادل أوغندا أمام غانا في مباراتهما في نفس الجولة يوم 7 أكتوبر، وفوز مصر على الكونغو ، يتأهل الفراعنة رسميًا إلى كأس العالم، للمرة الأولى منذ 27 عامًا دون انتظار مباراة الجولة الاخيرة من التصفيات أمام غانا فى كوماسي.