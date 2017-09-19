 السيسي عن السلطات القطرية: حان وقت التصدي لداعمي الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

السيسي عن السلطات القطرية: حان وقت التصدي لداعمي الإرهاب رونالدو يعود.. للضغط على برشلونة نزيف الاقتصاد القطري مستمر .. والبورصة تسجل أدنى مستوى منذ 5 سنوات دول مكافحة الإرهاب تؤكد استعدادها الدائم للحل السياسي مع قطر وسط تصاعد التوتر.. مناورات لأقوى 3 جيوش بالعالم على حدود كوريا الشمالية تحذيرات من ضباب كثيف في محافظات الشرقية حتى الثامنة صباحا دراسة: زيت الزيتون فعال في محاربة الزهايمر اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ4 في نيويورك البنتاغون: سنرسل أكثر من 3 آلاف جندي إلى أفغانستان محافظة وادي الدواسر تقرّ برنامجها في احتفاء الأهالي باليوم الوطني الـ 87 العقيد المطرفي يشارك في انطلاقة العام الدارسي الجديد بمدارس الفلاح اجتماع لجنة التحضير لفعاليات اليوم الوطني بمحافظ بلجرشي

السيسي عن السلطات القطرية: حان وقت التصدي لداعمي الإرهاب

السيسي عن السلطات القطرية: حان وقت التصدي لداعمي الإرهاب
المناطق - وكالات

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، من نيويورك في تصريحات حول أزمة قطر أن الوقت حان للتصدي بفعّالية للأطراف الداعمة للإرهاب ودفعها لتحمل مسؤولياتها.

وقال إن على قطر إظهار رغبتها في عدم الإضرار بمصالح الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك من خلال التجاوب مع مطالب الدول العربية الأربع.

وكان السيسي التقى صباح الاثنين بمقر إقامته في مدينة نيويورك مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأميركي، تضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والعسكريين السابقين، إضافة إلى قيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بلقاء هذه النخبة المتميزة من الشخصيات الأميركية التي تساهم في تشكيل وصياغة الرؤية الأميركية وتوجه دوائر صنع القرار الأميركي المختلفة إزاء مختلف القضايا الدولية، ولاسيما مصالح الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>