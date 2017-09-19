السيسي عن السلطات القطرية: حان وقت التصدي لداعمي الإرهاب

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، من نيويورك في تصريحات حول أزمة قطر أن الوقت حان للتصدي بفعّالية للأطراف الداعمة للإرهاب ودفعها لتحمل مسؤولياتها.

وقال إن على قطر إظهار رغبتها في عدم الإضرار بمصالح الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك من خلال التجاوب مع مطالب الدول العربية الأربع.

وكان السيسي التقى صباح الاثنين بمقر إقامته في مدينة نيويورك مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأميركي، تضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والعسكريين السابقين، إضافة إلى قيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بلقاء هذه النخبة المتميزة من الشخصيات الأميركية التي تساهم في تشكيل وصياغة الرؤية الأميركية وتوجه دوائر صنع القرار الأميركي المختلفة إزاء مختلف القضايا الدولية، ولاسيما مصالح الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.