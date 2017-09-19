 العنزي يتسلم الجائزة الذهبية للصحة والسلامة بالمملكة المتحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العنزي يتسلم الجائزة الذهبية للصحة والسلامة بالمملكة المتحدة “المالية”: 24 مليار ريال طلبات الاكتتاب بالإصدار الثالث لبرنامج صكوك الحكومة إذا كنت تعاني من القولون العصبي.. فاحذر هذه الأطعمة ! بأغلبية مطلقة.. مجلس الشيوخ يقر ضخ 700 مليار دولار لوزارة الدفاع والجيش الأمريكي السيسي عن السلطات القطرية: حان وقت التصدي لداعمي الإرهاب رونالدو يعود.. للضغط على برشلونة نزيف الاقتصاد القطري مستمر .. والبورصة تسجل أدنى مستوى منذ 5 سنوات دول مكافحة الإرهاب تؤكد استعدادها الدائم للحل السياسي مع قطر وسط تصاعد التوتر.. مناورات لأقوى 3 جيوش بالعالم على حدود كوريا الشمالية تحذيرات من ضباب كثيف في محافظات الشرقية حتى الثامنة صباحا دراسة: زيت الزيتون فعال في محاربة الزهايمر اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ4 في نيويورك

العنزي يتسلم الجائزة الذهبية للصحة والسلامة بالمملكة المتحدة

العنزي يتسلم الجائزة الذهبية للصحة والسلامة بالمملكة المتحدة
المناطق - الرياض

تسلم اليوم المهندس خلف سداح العنزي المدير التنفيذي للأمن الصناعي والسلامة والصحة والبيئة في شركة صدارة للكميائيات الجائزة الذهبية للصحة والسلامة من الجمعية الملكية البريطانية لمنع الحوادث في مدينة غلاسكو في المملكة المتحدة ضمن احتفالات الجمعية في اليوبيل المئوي.

وصرح المهندس خلف بان حصول الشركة على هذة الجائزة خلال العام الاول من بداية الانتاج يمثل برهان عملي على قدرة الشباب السعودي في التميز والابداع والمنافسة في المحافل الدولية ليس في مجال السلامة وحسب بل في جميع المجالات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>