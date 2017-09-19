العنزي يتسلم الجائزة الذهبية للصحة والسلامة بالمملكة المتحدة

تسلم اليوم المهندس خلف سداح العنزي المدير التنفيذي للأمن الصناعي والسلامة والصحة والبيئة في شركة صدارة للكميائيات الجائزة الذهبية للصحة والسلامة من الجمعية الملكية البريطانية لمنع الحوادث في مدينة غلاسكو في المملكة المتحدة ضمن احتفالات الجمعية في اليوبيل المئوي.

وصرح المهندس خلف بان حصول الشركة على هذة الجائزة خلال العام الاول من بداية الانتاج يمثل برهان عملي على قدرة الشباب السعودي في التميز والابداع والمنافسة في المحافل الدولية ليس في مجال السلامة وحسب بل في جميع المجالات.