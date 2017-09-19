تعليم الرياض يحث الطلاب والطالبات على التسجيل والمشاركة في أولمبياد ” إبداع 2018م “

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية للتسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ” إبداع 2018م ” للعام الدراسي 1439/1438هـ

وطالب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع المدارس حث طلابها وطالباتها على التسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2018م” الذي يسعى لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقول الطلاب والطالبات , وإلى تنمية روح الإبداع لديهم .

وأكد الدكتور ” المانع ” حرص الإدارة العامة للتعليم ممثلة بإدارة الموهوبين على إتاحة الفرصة أمام جميع أبنائنا الطلاب والطالبات للمشاركة الفاعلة بمشاريع علمية و إبداعية في المجالات المناسبة لرغباتهم و ميولهم, وتشجيعهم على إثراء المشاركات المحلية والدولية التي تمثل الوطن .

من جانبه, حث مساعد المدير العام للشؤون التعليمية محمود بن عبدالله القويحص المدارس على إعطاء المشروع فائق العناية والاهتمام لضمان المشاركة الفاعلة من قبل الطلاب والطالبات, داعيًا إلى تكليف منسق ومنسقة الموهوبين أو أحد المعلمين للإشراف على المسابقة وشرح تعليماتها للطلاب والطالبات وأدلتها وتشجيعهم على المشاركة والدخول على المسابقة عبر الموقع الإلكتروني للأولمبياد www.ibda.org.sa .

ولفت إلى أن التسجيل متاح لجميع الطلاب والطالبات حتى تاريخ 1439/2/11هـ ، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح وتحقيق مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2018م” .