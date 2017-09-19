 تحت شعار (انتي الحياة – افحصي وطمنينا).. حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تحت شعار (انتي الحياة – افحصي وطمنينا).. حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بنجران

تحت شعار (انتي الحياة – افحصي وطمنينا).. حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بنجران
المناطق - نجران

تعتزم  صحة نجران ممثلة بإدارة الأمراض غير المعدية  تنفيذ الحملة التوعوية للكشف المبكر عن  سرطان الثدي تحت شعار ( أنتي الحياة – افحصي وطمنينا ) وذلك  لمدة شهر اعتبار اً من 1-31/10/ 2017 م  بمدينة نجران والمحافظات التابعة لها  تماشياََ مع روية المملكة 2030  التي تهدف الى تحسين جودة الخدمات الصحية  بشقيها الوقائي والعلاجي,

وتتضمن الحملة عددا من الأنشطة والفعاليات  الترفيهية للأطفال والمسابقات التثقيفية  ومحاضرات في المراكز الصحية ومدارس البنات والمراكز التجارية  تحت  إشراف كوادر طبية متخصصة من جميع القطاعات الصحية بالمنطقة  لتفعيل أهمية الكشف  المبكروالوقاية من سرطان الثدي وحث النساء على إجراء الفحوصات .

يذكر ان صحة نجران وفرت  6 مواقع للفحص المبكر عن سرطان الثدي   بتقنية المامو جرام في مستشفيات  (الملك خالد- نجران العام الجديد- الولادة والاطفال – حبونا العام -) ومركز صحي حي الضباط .

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