 أمير نجران لأسرة الخبي: مصابكم مصابنا.. لا فضل لي في عزائكم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير نجران لأسرة الخبي: مصابكم مصابنا.. لا فضل لي في عزائكم هيئة الترفيه تشعل سماء جدة بطائرات بهلوانية احتفالا باليوم الوطني تحت شعار (انتي الحياة – افحصي وطمنينا).. حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بنجران تعليم الرياض يحث الطلاب والطالبات على التسجيل والمشاركة في أولمبياد ” إبداع 2018م “ العنزي يتسلم الجائزة الذهبية للصحة والسلامة بالمملكة المتحدة “المالية”: 24 مليار ريال طلبات الاكتتاب بالإصدار الثالث لبرنامج صكوك الحكومة إذا كنت تعاني من القولون العصبي.. فاحذر هذه الأطعمة ! بأغلبية مطلقة.. مجلس الشيوخ يقر ضخ 700 مليار دولار لوزارة الدفاع والجيش الأمريكي السيسي عن السلطات القطرية: حان وقت التصدي لداعمي الإرهاب رونالدو يعود.. للضغط على برشلونة نزيف الاقتصاد القطري مستمر .. والبورصة تسجل أدنى مستوى منذ 5 سنوات دول مكافحة الإرهاب تؤكد استعدادها الدائم للحل السياسي مع قطر

أمير نجران لأسرة الخبي: مصابكم مصابنا.. لا فضل لي في عزائكم

أمير نجران لأسرة الخبي: مصابكم مصابنا.. لا فضل لي في عزائكم
المناطق - نجران

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، المواطن أحمد بن مبارك الخبي، والذي عبّر وأسرته عن شكرهم لسمو أمير المنطقة، على مواقفه لمواساتهم وتعزيتهم في وفاة ابنهم وأربعة من أطفاله، في حريق بمنزلهم بحي الفيصلية.
وأكد أمير المنطقة أن ما قام به واجب ليس له فضل فيه، وأن مصابهم مصاب الجميع، والسعوديين أسرة واحدة، والجميع مؤمن بقضاء الله وقدره، وحامد لله تعالى على ما قدر وكتب، مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم “وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>