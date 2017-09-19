أمير نجران لأسرة الخبي: مصابكم مصابنا.. لا فضل لي في عزائكم

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، المواطن أحمد بن مبارك الخبي، والذي عبّر وأسرته عن شكرهم لسمو أمير المنطقة، على مواقفه لمواساتهم وتعزيتهم في وفاة ابنهم وأربعة من أطفاله، في حريق بمنزلهم بحي الفيصلية.

وأكد أمير المنطقة أن ما قام به واجب ليس له فضل فيه، وأن مصابهم مصاب الجميع، والسعوديين أسرة واحدة، والجميع مؤمن بقضاء الله وقدره، وحامد لله تعالى على ما قدر وكتب، مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم “وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا”.