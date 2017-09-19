 الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «6» مناطق بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «6» مناطق بالمملكة

الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «6» مناطق بالمملكة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات عسير ، الباحة ، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على منطقة نجران تشمل السواحل منها في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك والأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18 – 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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