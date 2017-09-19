 «أمريكا» تطالب حكومة ميانمار بإنهاء العمليات العسكرية فورا بولاية راخين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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«أمريكا» تطالب حكومة ميانمار بإنهاء العمليات العسكرية فورا بولاية راخين

«أمريكا» تطالب حكومة ميانمار بإنهاء العمليات العسكرية فورا بولاية راخين
المناطق_وكالات

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن الولايات المتحدة حثت حكومة ميانمار اليوم على إنهاء العمليات العسكرية في ولاية (راخين) والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والتعهد بمساعدة المدنيين على العودة بسلام إلى منازلهم.

وأضافت هيلي في بيان نشر اليوم أنه لا يزال الناس يواجهون خطر التعرض للهجوم أو القتل كما أن المساعدات الإنسانية لاتصل إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها ولا يزال المدنيون الأبرياء يفرون عبر الحدود إلى بنجلادش.

وكان بيان مندوبة الولايات المتحدة قد نشر بعد حضور اجتماع وزاري استضافه بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا بشأن ميانمار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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