 محركات صواريخ تصل لمليشيا الحوثي من إيران عبر منافذ يمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محركات صواريخ تصل لمليشيا الحوثي من إيران عبر منافذ يمنية

محركات صواريخ تصل لمليشيا الحوثي من إيران عبر منافذ يمنية
المناطق_وكالات

قالت مصادر يمنية إن مليشيا الحوثي حصلت مؤخرا على كمية كبيرة من قطع ومحركات الصواريخ التي وصلتها من إيران بالتنسيق مع حزب الله اللبناني عبر منافذ يمنية.

وتشير المصادر التي لها علاقة بشخصيات عسكرية وثيقة الاطلاع الى أن قطع الصواريخ دخلت الى اليمن تحت مسمى قطع غيار لمعدات تصنيع خاصة بتجميع محركات الديزل، وتم ادخال أجزاء منها الى اليمن من جهة المهرة بحرا، وأجزاء أخرى عبر ميناء عدن من خلال نقطة قريبة من سواحل جيبوتي.

ووفقا للمصادر فإن تلك القطع التي دخلت بكميات كبيرة ستشكل نقلة كبيرة ومفاجأة بالنسبة لمليشيا الحوثي، مرجحة أن تنتهي مليشيا الحوثي من تجهيزها خلال فترة لا تتعدى الشهرين.

وكان زعيم مليشيا الحوثي ظهر في خطاباته الاخيرة مهددا بضرب دول خليجية مشاركة في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.

وقال بإن القوات البحرية التي تخضع لسيطرة جماعته أصبحت متطورة وبإمكانها تحقيق انتصارات عسكرية.

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