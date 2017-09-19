«إير برودكتز» الأمريكية تنضم إلى منظومة وادي الظهران للتقنية

وقع وادي الظهران للتقنية التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمس، اتفاقية شراكة مع شركة “إير برودكتز” الأمريكية، تقضي بقيام الشركة بإنشاء مركز عالمي لتطوير التقنية، داخل واحة العلوم بوادي الظهران، بحلول عام 2019، حيث يوجه المركز الجديد أنشطته وبرامجه البحثية نحو تطوير تكنولوجيا الغاز الصناعي، وتطوير المشاريع في المملكة بصفة خاصة، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

ووقع الاتفاقية من جانب وادي الظهران للتقنية مدير الجامعة ورئيس مجلس إدارة وادي الظهران للتقنية الدكتور خالد بن صالح السلطان، فيما وقعها من قبل “إير برودكتز” نائب الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سمير سرحان، بحضور جمع من مسؤولي الشركات الكبرى، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إضافة إلى ممثلين عن مراكز الأبحاث في الوادي.

وأوضح الدكتور السلطان أن انضمام ” إير برودكتز” إلى وادي الظهران، يمثل قيمة مضافة لقاعدة الشركاء في الوادي” مبيناً أن مركز تطوير التقنية الخاص بـ” إير برودكتز” سيتخصص في تطوير تكنولوجيا الغاز الصناعي، الذي من شأنه أن يعزز من استراتيجية تنويع توجهات البحث العلمي في قطاع الطاقة، والانتقال به من مرحلة “التنقيب عن الطاقة وإنتاجها إلى مرحلة التكرير والمعالجة والتسويق، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق خطط الدولة في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وبما يتوافق مع رؤية 2030.

ومن جانبه عد نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سمير سرحان في إير برودكتز أن تأسيس مركز تقني للشركة في وادي الظهران، دليلاً على التزام الشركة بتطوير أعمالها ومشاريعها داخل المملكة ، منوهاً إلى استثمارات المركز التي تهدف إلى تطوير العنصر البشري، ورفع كفاءته في مجال البحث العلمي.

وبين رئيس شركة “إير برودكتز” للغازات الصناعية في الشرق الأوسط والهند ومصر وتركيا ريتشارد بوكوك، أن شركته عملت في المملكة منذ السبعينات، وقامت باستثمارات منذ عام 2012 بالتعاون مع شركائها في المشاريع المشتركة.

مبيناً أن الشركة تقوم اليوم بالتعاون مع شركائها في أكوا بتطوير أكبر مجمع للغاز الصناعي في العالم لتزويد 75،000 طن متري يومياً من الأكسجين والنيتروجين إلى محطة الكهرباء ومصفاة أرامكو السعودية في منطقة جازان .