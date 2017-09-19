 حقل تودع “السديري” وتستقبل “الخريصي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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حقل تودع “السديري” وتستقبل “الخريصي”

حقل تودع “السديري” وتستقبل “الخريصي”
المناطق_تبوك
بحضور أهالي وأعيان ومسؤولي محافظة حقل ..أُقيم مساء أمس حفل توديع لمحافظ حقل السابق سعد بن نايف السديري بعد تعيينه محافظاً لتيماء واستقبال خالد بن بندر الخريصي بعد تعيينه محافظاً لحقل ، وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لوكيل محافظة حقل محمد بن عبدالهادي البلوي ، ثم كلمة للشيخ محمد بن مقبول العمراني.
وأعرب الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم لما قدمه محافظ حقل السابق سعد السديري من خدمة للوطن والمواطن وفق توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله كما رحب الحاضرون بمحافظ حقل خالد الخريصي سائلين المولى عز وجل لهما التوفيق في مهامها الجديدة. ثم قدم الحاضرون دروعاً وهدايا بهذه المناسبة.

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