سامسونغ تسمح لمستخدمي «جلاكسي إس8» بتعطيل زر «بيكسبي»

قررت شركة سامسونغ السماح لمستخدمي أحدث أجهزتها الرائدة الذكية من فئة (Galaxy S8) بتعطيل زر المساعد الصوتي الذكي خاصتها “بيكسبي”، والذي قامت الشركة بإضافته إلى هاتفي (Galaxy S8) و(Galaxy S8+)، ويترافق ذلك مع الاتجاه السائد ضمن الصناعة الذي يتلخص بتقليص المساحة المتاحة لاختيارات المستخدم من ناحية العتاد والبرمجيات مثل قيام شركة آبل بإزالة منفذ سماعة الرأس التقليدية، وغيرها من الأمور التي لا تتوافق مع رغبات المستخدم.

ويرتبط زر “بيكسبي” بالمساعد الرقمي الذي جرى تصميمه من قبل شركة سامسونغ، ولا يمكن إزالة ذلك الزر، وقد عملت الشركة على توفير مساعدها الرقمي للمستخدمين جنباً إلى جنب مع طرح هواتف (Galaxy S8) و(Galaxy S8+)، وتأخر طرحه لمدة ثلاثة أشهر، ويمكن استعمال الزر المخصص بطريقتين هما الضغط السريع لتحميل الصفحة الرئيسية “لبيكسبي” أو بالضغط المطول لتحميل المساعد الصوتي بيكسبي الذي يعمل بواسطة الأوامر الصوتية للمستخدم.

وقد أصدرت شركة سامسونغ تحديثاً لهاتفي (Galaxy S8) و(S8+) يوفر لأصحابهم خياراً جديداً يتواجد ضمن إعدادات “بيكسبي” ويتعلق بزر “بيكسبي” الرئيسي.

حيث أصبح قسم “تحديد ماذا يفتح عبر زر بيكسبي” يتضمن خيار جديد هو “لا تفتح أي شيء”، ويسمح اختيار هذا الخيار بعدم ظهور صفحة بيكسبي الرئيسية عند الضغط بشكل سريع على الزر، ولا يمكن إعادة تعيين عملية الضغط السريع على زر “بيكسبي” للقيام بأي شيء آخر.

وما تزال تسمح عملية الضغط المطول على زر “بيكسبي” بتشغيل المساعد الصوتي الرقمي، والذي تحاول الشركة جعله منافس للمساعدات الرقمية الأخرى مثل أليكسا من أمازون وسيري من آبل و(Assistant) من غوغل، مما يعني أن تعطيله بشكل كامل ليس خياراً في مصلحة سامسونغ بغض النظر عن كيفية شعور المستخدمين حيال ذلك، ويبدو أن إصدار هذا التحديث ما زال عشوائي في الوقت الراهن، ولم تعلن سامسونغ رسمياً عن ذلك.