“أمير الباحة” يطالب الصندوق الزراعي بزيادة الإقراض لمزارعي المنطقة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، نسخة من التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1438/1437 .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس مسفر بن سلمان الغامدي .

واستمع سموه خلال الاستقبال إلى شرح مفصل عما تضمنه التقرير من إحصائيات وما يهدف إليه صندوق التنمية الزراعية بالباحة من ناحية الإقراض لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، بالتزامن مع إستراتيجية صندوق التنمية الزراعية حيال تحقيق الأهداف التي تقوم على الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الاستفادة من الميزة النسبية التي تميز منطقة الباحة من المنتجات الزراعية وتنمية المناطق الريفية .

وبين الغامدي أن الصندوق يقدم الإقراض للمشروعات الزراعية بما يتناسب مع كل منطقة، ويدعم الجمعيات الزراعية، مفيداً أن الصندوق يعمل حالياً على تقديم قروض سياحية تهدف إلى دعم المنطقة, ويشترط الحصول على تصريح من هيئة السياحة لذلك .

ونوه أمير منطقة الباحة بما تضمنه التقرير من جهود، متطلعاً إلى زيادة الحصة من الإقراض لفرع المنطقة كونها من أهم مناطق المملكة الزراعية، مبرزاً ما تتميز به المنطقة من مقومات الزراعة والتنوع الجغرافي بما يحقق الاستفادة منها لدعم قطاع الزراعة بالمنطقة من خلال تقديم التسهيلات الميسرة لقوى العمل الزراعي لتعزيز وزيادة رفاهية المجتمع وتنمية المناطق الريفية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والقطاع الزراعي بالمنطقة .