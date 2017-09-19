 إبعاد القطري المهندي عن «طوارئ الآسيوي» في قضية الإمارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إبعاد القطري المهندي عن «طوارئ الآسيوي» في قضية الإمارات

إبعاد القطري المهندي عن «طوارئ الآسيوي» في قضية الإمارات
المناطق_متابعات

شكل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الإثنين، لجنة طوارئ تضم نواب الرئيس، وعدداً من القانونيين من أجل التحقيق مع لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، في مخالفتها بالتراجع عن قرارها بنقل مباريات منتخب الإمارات للناشئين إلى كوالالمبور، في المرة الأولى، ثم التراجع عن ذلك، وإقرار نقل المنتخب الاماراتي من المجموعة الخامسة إلى المجموعة الرابعة، التي تقام مبارياتها في نيبال، إذ تشير التكهنات إلى وجود تدخلات مشبوهة أدت إلى تغيير القرار مرتين.

ووفقاً لصحيفة البيان اليوم الثلاثاء، خلت لجنة الطوارئ من اسم نائب رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس لجنة المسابقات، سعود المهندي لمزيد من الحيادية، وحتى يكون التحقيق شفافاً خالياً من أية شبهات.

وطلب اتحاد الكرة من نظيره الآسيوي تأجيل انطلاقة التصفيات المقرر أن تقام بداية من يوم غد إلى حين الفصل في القضية، حتى لا يحرم منتخبنا من شرف المشاركة في تلك التصفيات المهمة لجيل جديد من اللاعبين.

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