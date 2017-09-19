«آي فون إكس» لا يملك أطول عمر بطارية

إذا كان المستخدم يرغب في اقتناء “آي فون” صاحب أطول عمر بطارية ضمن هواتف أبل، فليس هاتف “إكس”، أحدث وأكثر هواتف الشركة تطوراً وجودة، فعلى الرغم من سعره الباهظ البالغ 999 دولاراً أمريكياً، إلا أنه لا يملك بطارية ذات عمر مديد.

والأجدر له، النظر إلى الـ “آي فون 8 بلس” الأقل سعراً من “إكس” والأطول عمراً، بفضل حجمه وطوله الذي استطاع استيعاب بطارية كبيرة ذات سعة أكبر.

وبالمقارنة بين بطارية “آي فون إكس” الذي قالت عنه أبل رسمياً في مؤتمرها أنها تدوم ساعتين إضافيتين أطول من “آي فون 7″، وبين “آي فون 8 بلس” الذي يعادل “آي فون 7 بلس” يتضح كالتالي:

“آي فون إكس”

مدة التحدث لاسلكياً: 21 ساعة

مدة تصفح الويب: 12 ساعة

مدة تشغيل الفيديو لاسلكياً: 13 ساعة

مدة تشغيل الصوت لاسلكياً: 60 ساعة

الشحن السريع: 50% خلال 30 دقيقة

“آي فون 8 بلس”

مدة التحدث لاسلكياً: 21 ساعة

مدة تصفح الويب: 13 ساعة

مدة تشغيل الفيديو لاسلكياً: 14 ساعة

مدة تشغيل الصوت لاسلكياً: 60 ساعة

الشحن السريع: 50% خلال 30 دقيقة

بحسب المقارنة أعلاه، ووفقاً لاختبارات أبل، فإن “آي فون 8 بلس”، الذي يبدأ سعره من 799 دولاراً، الأقل بنحو 200 دولار من “آي فون إكس”، يدوم ساعة إضافية أثناء تصفح الإنترنت وتشغيل الفيديو، مقارنة بـ “آي فون إكس”.

والخلاصة أنه إذا كان المستخدم يتطلع لشراء آي فون ذات عمر بطارية أطول وأفضل سعراً، فبإمكانه شراء “آي فون 7 بلس” الذي يبلغ سعره 669 دولاراً أمريكياً ويملك نفس بطارية “آي فون 8 بلس” الذي يبدأ سعره من 799 دولاراً أمريكياً.