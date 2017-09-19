 التعليم: تمديد ايفاد «74» معلمًا للحصول على الماجستير والدكتوراه من جامعات السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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التعليم: تمديد ايفاد «74» معلمًا للحصول على الماجستير والدكتوراه من جامعات السعودية

التعليم: تمديد ايفاد «74» معلمًا للحصول على الماجستير والدكتوراه من جامعات السعودية
المناطق_الرياض

صدر قرار مدير عام التدريب التربوي والابتعاث بوزارة التعليم د. محمد عبدالعزيزالسديري بإيفاد وتمديد الإيفاد لـ74 معلمًا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعات السعودية في عدد من التخصصات ويكون تمديدهم حسب التاريخ والمدة المحددة أمام اسم كل منهم.

ولا يجوز للموفدين تغيير تخصصاتهم أو التأجيل أو تغيير جهة الدراسة دون أخذ موافقة الجهة المختصة بالوزارة (الإدارة العامة للتدريب والابتعاث).

وأردف القرار معاملة الموفدين وفق لائحة الإيفاد للدراسة في الداخل المبلغة بالتعميم الوزاري 62/149 وتاريخ 22/10/1421.

وشدد القرار على إدارات التعليم التي يتبع لها الموفدون التأكد من مباشرتهم لأعمالهم بعد انتهاء مدة إيفادهم وتزويد الإدارة العامة للتدريب والابتعاث بصورة من مباشرتهم للعمل ولا تتحمل وزارة التعليم اي رسوم مالية تطلبها جهة الدراسة.

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