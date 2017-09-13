ميانمار: بوسع الروهينجا العودة لكن يجب بحث العملية

أبلغ مستشار الأمن القومي بميانمار، ثونغ تون، أمس الإثنين أن مسلمي الروهينجا الذين فروا إلى بنغلاديش المجاورة فراراً من العنف في ولاية راخين سيتمكنون من العودة لكن العملية سيتعين بحثها.

وقال عقب اجتماع وزاري بشأن الأزمة استضافه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “سنتأكد من أن جميع من غادروا منازلهم بوسعهم العودة إليها لكن يتعين علينا بحث هذه العملية”.

وأضاف “نريد التأكد من أن كل من يحتاج إلى مساعدة إنسانية يحصل عليها دون تمييز، هذا أحد الأمور التي اتفقنا عليها”.