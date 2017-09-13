 مجلس إدارة غرفة القصيم يزكي تولي نائبه الأول الحميد رئاسة المجلس خلفاً للزويد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مجلس إدارة غرفة القصيم يزكي تولي نائبه الأول الحميد رئاسة المجلس خلفاً للزويد

مجلس إدارة غرفة القصيم يزكي تولي نائبه الأول الحميد رئاسة المجلس خلفاً للزويد
المناطق_بريدة

في خطوة جسدت أروع معانى التناغم  والانسجام بين أعضاءه، أقر مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم وبالتزكية منح الثقة  لاختيار و تولي سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد رئاسة المجلس خلفاً للأستاذ إبراهيم بن موسى الزويد و الذي أصبح النائب الأول  للرئيس بموجب هذا التوافق بعد أن تنازل عن رئاسة المجلس بالمدة المتبقية حسب اتفاق سابق، وبندر بن محمد الصمعاني نائبا ثاني وصالح بن إبراهيم الفلاج ممثلاً لغرفة القصيم بمجلس الغرف السعودية،  وسلمان بن عبدالله الراشد رئيساً للجنة التنفيذية، و ذلك حتى نهاية دورة  المجلس الحادية عشر 1438-1442هـ.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للمجلس المنعقد صباح اليوم الأحد الماضي 26/12/1438هـ الموافق 17/9/2017م في المقر الرئيس للغرفة بمدينة بريدة والذي تنازل فيه  إبراهيم الزويد عن رئاسة المجلس وذلك بسبب ارتباطاته العملية المزدحمة و حتى لا يؤثر ذلك على سير نشاط المجلس واداءه للمهام و الواجبات المنوطة به،  كما وافق المجلس خلال اجتماعه على تجديد الدماء و إعادة تدوير جميع المناصب فيه بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء.

يذكر أن مجلس غرفة القصيم يضم في عضويته كلٌ من عبدالرحمن بن حمد السنيدي، ممدوح بن جازي الوسوس الحربي، فهد بن عبدالله الحميداني، عبدالإله بن محمد الشريدة، عبدالله بن متعب النومسي، سليمان بن صالح الحسون، وصالح بن عبدالله العريفي.

 

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